Scontro in assemblea costitutiva: non approvato lo Statuto e la città dopo la fusione si chiamerà “Nuova Pescara”

Fronte comune dei consiglieri di Montesilvano e Spoltore durante la seduta dell’assemblea costitutiva di ieri. Saltato l’emendamento che proponeva di conservare il solo nome di Pescara per l’agglomerato urbano che sorgerà dopo la fusione tra i tre comuni: si chiamerà “Nuova Pescara”. Non approvato lo Satuto.

PESCARA – Il nuovo comune che dovrebbe sorgere a partire dal 1° gennaio 2027, quando sarà compiuta la fusione tra Pescara, Montesilvano e Spoltore si chiamerà “Nuova Pescara”. L’emendamento che proponeva di mantenere il solo nome del capoluogo è saltato durante la seduta dell’assemblea costitutiva di ieri in consiglio comunale a Pescara, dopo l’opposizione dei consiglieri di Montesilvano e Spoltore. «Sarebbe un’incorporazione e non una fusione – il punto di alcuni consiglieri – sarebbe mancare di rispetto verso i territori di Montesilvano e Spoltore che si dovrebbero arrendere ad un’annessione piuttosto che ad una fusione».

La seduta, durata quasi quattro ore, è stata fortemente caratterizzata dallo scontro tra i consiglieri pescaresi e quelli degli altri due comuni che andranno a formare la nuova realtà metropolitana. Oltre alle divergenze sul nome, anche lo Statuto è stato oggetto di un aspro scontro politico. Con soli 36 voti a favore, 13 contrari e 2 astenuti, non è stata raggiunta la quota dei 50 “sì” necessari alla sua approvazione. Assemblea dunque riconvocata il prossimo 12 settembre. Se nemmeno in quella data si troverà una quadra, il documento passerà con il voto di maggioranza.

I motivi di divisione rimangono, oltre al nome, rimangono la composizione delle giunte dei quattro municipi ed il numero di consiglieri comunali. I municipi che dovrebbero nascere sono quelli di Montesilvano e Spoltore, per quanto riguarda gli altri due comuni fondanti, e Castellammare Adriatico e Porta Nuova, per quanto riguarda l’odierna Pescara. I consiglieri previsti dallo Statuto sarebbero stati 16 per Pescara e Montesilvano e 12 per Spoltore. Su questi numeri, si sono alzati parecchio i toni durante la seduta dell’assemblea.