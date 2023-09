Scafa, sedicenne ricoverato in Rianimazione dopo la rissa ad una festa

Il giovane è stato colpito ripetutamente al volto da un ragazzo poco più grande di lui. E’ cosciente, ma in osservazione, con diverse fratture ed ematomi. Il responsabile sarebbe stato identificato ed il sindaco promette maggior sicurezza per le strade del paese., grazie all’installazione di nuove telecamere nei luoghi sensibili.

PESCARA – Lo scorso 28 agosto a Scafa, una festa è terminata con una rissa tra giovanissimi, in seguito alla quale un ragazzo sedicenne è finito ricoverato nel reparto di Rianimazione. E’ cosciente, ma resta in osservazione, con diverse fratture ed ematomi. Il giovane è stato colpito ripetutamente al volto.

Intorno alle 4:30 del mattino, tra lui ed un suo coetaneo è nato un diverbio per futili motivi. La situazione si è scaldata e l’altro ragazzo ha chiamato” rinforzi” da fuori paese e così nella discussione si sono inseriti anche altri ragazzi. Nella colluttazione scaturita da lì a poco, ha avuto la peggio il sedicenne di Scafa, ricoverato in Rianimazione.

Sulla vicenda indagano i carabinieri della compagnia di Popoli, che avrebbero già individuato il responsabile. Si tratterebbe di un ragazzo maggiorenne, ma il riserbo al momento è massimo.

Nel frattempo il sindaco di Scafa, Giordano Di fiore, che è andato a trovare il sedicenne ricoverato in ospedale dopo la rissa, ha promesso che nei prossimi sei mesi sarà potenziato il sistema di videosorveglianza nelle strade del paese, in particolare nei punti di ritrovo, e che saranno installate telecamere “leggi targa” per essere in qualunque momento a conoscenza di chi entra e da chi esce dal territorio comunale.