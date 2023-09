L’uomo, noto alle forze dell’ordine, dovrà rispondere di ricettazione. Si completeranno gli accertamenti per risalire al legittimo proprietario.

PESCARA – Questa notte, mercoledì 6 settembre intorno alla 1:30, i Carabinieri della Sezione Radiomobile hanno fermato in via Lago di Capestrano un quarantunenne, noto alle forze dell’ordine, in sella ad una bici a pedalata assistita, risultata rubata e poi sequestrata dai militari.

L’uomo infatti non ha saputo giustificare la provenienza del mezzo a due ruote marca “life-style” dal valore di circa mille e seicento euro. La bici rubata, di colore nero, è stata sequestrata ed attualmente è custodita presso il gli uffici del Nucleo Operativo di via Lago di Borgiano in Pescara.

L’uomo invece è stato denunciato in stato di libertà e dovrà rispondere del reato di ricettazione.