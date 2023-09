Sgomberato un immobile a Martinsicuro: era stato sequestrato a marzo

Nuovo scontro a distanza tra il sindaco di Martinsicuro Massimo Vagnoni ed il circolo locale del PD, con reciprochi scambi di accuse di polemiche strumentali, in tema ponte sul Tronto, che il sindaco assicura essere entrato nella fase finale della progettazione dopo che è stato approvato il progetto definitivo.

TERAMO – Da una parte si parla di «propaganda», dall’altra di «polemiche strumentali». Il circolo locale dem ed il sindaco di Martinsicuro Massimo Vagoni nuovamente impegnati nella diatriba sul tema caldo dell’estate martinsicurese (anche prima, per dirla tutta), il ponte sul fiume Tronto tra Marche e Abruzzo, la cui realizzazione secondo il primo cittadino starebbe per cominciare dopo che è stato approvato il progetto definitivo.

Sebbene la sua realizzazione sia prevista per il 2024, si teme che possa subire un ennesimo ritardo. Se il circolo PD truentino ha ipotizzato le dimissioni del sindaco qualora il ponte non sorgesse entro l’anno prossimo, Vagnoni invece ha deciso di “metterci la faccia” ed ha assicurato che le Istituzioni terranno fede agli impegni presi. Stesso punto espresso ieri dalle colonne de Il Centro.

Il sindaco ha affermato che la progettazione è entrata nella fase finale. Dopo che stato approvato il progetto definitivo, si attende solo quello esecutivo pima della gara d’appalto per l’affidamento dei lavori per la realizzazione del ponte sul fiume Tronto. Vagnoni riferendosi alle critiche parla di «polemiche inutili e strumentali» e sostiene che i dem siano più interessati alle appartenenze politiche che agli interessi locali. Ricorda con vanto che Martinsicuro è stata scelta come sede della presentazione ufficiale del ponte e sostiene che tutte le complicazioni sorte nel corso degli anni, non sono da imputare a a scarsa volontà o a mancanza di risorse, ma alle difficoltà burocratiche legate all’interregionalità dell’opera e dalla diversa natura dei fondi per la sua realizzazione.