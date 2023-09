Tre arresti per spaccio a San Giovanni Teatino: sequestrati chili di droga

Lo sparo, accidentale, sarebbe partito mentre il giovane puliva l’arma. A trovare il ragazzo, il padre: trasferito in condizioni disperate all’ospedale di Pescara in eliambulanza, con una grave ferita alla testa.

CHIETI – Al suo fianco, oltre all’arma da cui è partito lo sparo, gli attrezzi necessari per pulirla. Per questo motivo si pensa che il colpo che ha provocato la morte cerebrale di un ragazzo di 23 anni sia stato accidentale e sia partito mentre il giovane puliva il fucile. A trovarlo, in una pozza di sangue e con una gravissima ferita alla testa, il padre, che ha chiamato i soccorsi.

La vicenda è avvenuta nella mattinata di ieri, domenica 10 settembre, nel comune di Casalanguida. Sul posto è atterrata un’eliambulanza del 118, che ha trasferito d’urgenza il giovane nell’ospedale di Pescara.

Purtroppo però, i lunghi e disperati tentativi dei medici si sono rivelati vani e dopo alcune ore è stata dichiarata la morte cerebrale del ragazzo di 23 anni raggiunto da un colpo di fucile accidentale alla testa. Il giovane ora respira solo per mezzo di una macchina alla quale è collegato.