Uccisa con una fucilata l’orsa Amarena, simbolo del Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise

Solo alcuni giorni fa, il video che la mostra tranquilla e beata insieme ai suoi cuccioli a spasso per San Sebastiano dei Marsi ha fatto il giro del web. L’orsa Amarena è stata uccisa da una fucilata. Già identificata la persona che le ha sparato.

L’AQUILA – A darne notizia è stato lo stesso Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise: «L’Orsa Amarena è stata colpita da una fucilata esplosa alla periferia di San Benedetto dei Marsi fuori dal Parco e dall’Area Contigua». L’orsa Amarena, simbolo del Parco, è stata uccisa con una fucilata. Già identificato il responsabile. Dispersi i cuccioli, che qualche giorno fa sono stati immortalati da un video diventato in fretta virale. Mostrava mamma orsa e gli orsacchiotti attraversare una strada di San Sebastiano dei Marsi e poi allontanarsi nella vegetazione. Tranquilla e mansueta, non è stata infastidita dai presenti ed è andata per la sua strada.

Ieri, dopo la scoperta, sono intervenute sul posto le Guardie del Parco insieme ad un veterinario, che però ha potuto accertare solo la morte dell’orso vista la gravità della ferita.

E’ Ancora il Parco a rendere noto che «l’uomo è stato identificato dai Guardiaparco e poi sottoposto ai rilievi a cura dei Carabinieri della locale stazione. I rilievi per accertare la dinamica dei fatti sono in corso così come il personale del Parco è impegnato a individuare i due cuccioli dell’orsa per valutare il da farsi».

Non è chiaro dunque per quale motivo l’uomo, un allevatore del posto, abbia abbattuto l’orsa Amarena con una fucilata. Ai Guardiaparco avrebbe detto di aver sparato per paura, dopo essersela trovata davanti. Sarebbe sceso col fucile allertato dall’abbaiare dei cani, pensando di trovarsi di fronte qualche intruso. L’arma è regolarmente detenuta, dal momento che l’uomo è un cacciatore. L’orsa si sarebbe sollevata su due zampe e l’uomo avrebbe sparato. Poi ha chiamato i Carabinieri.

Si tratta di una perdita pesantissima per il Parco, che conta una popolazione di una sessantina di esemplari e che perde una delle femmine più prolifiche della sua storia. «Amarena, pur arrecando danni ad attività agricole e zootecniche, sempre e comunque indennizzati dal Parco anche fuori dai confini dell’Area Contigua, non aveva mai creato alcun tipo di problema all’uomo».