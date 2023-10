Arrestato dai Carabinieri marito violento a Torricella Sicura

Attivato il codice rosso per maltrattamenti in famiglia: uomo arrestato e trasferito in carcere, donna affidata ad una struttura protetta.

TERAMO – Dopo la denuncia sono scattate le indagini. Rapidissime, come previsto dal cosiddetto “codice rosso” ideato per assistere le vittime di violenza domestica e maltrattamenti in famiglia. Così, i Carabinieri di Torricella Sicura hanno arrestato un marito violento di 32 anni di origine straniera.

L’uomo è finito in carcere con l’accusa di aver commesso reiterate violenze nei confronti di sua moglie, una donna di 29 anni. I militari hanno accertato diversi episodi di maltrattamenti e vessazioni, spesso commessi di fronte ai tre figli della coppia, tutti minori di 14 anni.

A far scattare gli accessi di ira nell’animo del marito violento arrestato oggi a Torricella Sicura, la gelosia morbosa nei confronti della moglie, che trattava in maniera quantomeno possessiva. La donna non poteva lavorare, non poteva decidere quali abiti indossare, non aveva una propria disponibilità economica ed ogni giorno doveva far controllare il proprio cellulare al coniuge. Ad ogni minimo sgarro dell’insensato codice morale impostole, botte e minacce di morte.

La donna viveva praticamente da segregata, nonostante questo però, lo scorso 12 ottobre è stato toccato l’apice della follia: l’uomo si era messo in testa che la moglie fosse incinta e che il bambino non fosse suo. Al fine di farla abortire l’ha percossa con schiaffi e pugni, provocandole lesioni su tutto il corpo.

Alla fine, la vittima delle violenze domestiche ha trovato la forza di denunciare il fatto ai Carabinieri, che hanno appunto fatto scattare il “codice rosso”. Il Gip del Tribunale di Teramo, su richiesta della locale Procura della Repubblica, ha emesso la misura coercitiva in carcere e l’arrestato è stato associato alla casa circondariale di Teramo.