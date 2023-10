Autovelox e telelaser in provincia di Teramo nel mese di ottobre 2023

Un uomo di 32 anni è finito in manette in flagranza di reato per violenza, lesioni personali e resistenza a pubblico ufficiale.

TERAMO – All’ennesima richiesta di soldi ai genitori, con minacce e intimidazioni, è scatta la segnalazione, in seguito alla quale è stato arrestato. Interventi per una lite in famiglia, gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Teramo hanno arrestato un uomo di 32 anni in flagranza di reato per violenza, lesioni personali e resistenza a pubblico ufficiale. Aveva chiesto, ancora una volta, denaro ai suoi genitori, scagliandosi contro di loro quando questi hanno rifiutato.

Quando sono arrivati i poliziotti non si è placato, anzi, si è scagliato contro di loro. Si trovava in preda ai fumi dell’alcol. Gli agenti lo hanno immobilizzato, non senza far fatica, ma durante le fasi concitate della colluttazione uno di essi è stato colpito da u violento calcio ad una gamba. Ha dovuto ricorrere alle cure del pronto soccorso, dove gli sono stati diagnosticati cinque giorni di prognosi.

L’uomo arrestato dopo che ha rivolto minacce ed ha aggredito i propri genitori ed i poliziotti a Teramo, è stato scarcerato dopo l’udienza di convalida e sottoposto alla misura coercitiva dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.