Blasioli: «treni inutilizzati, officina non adeguata e cronica carenza di personale», TUA: «stiamo risolvendo»

Il consigliere regionale Antonio Blasioli ha diffuso una nota stampa nella quale affronta le criticità di TUA: all’assenza cronica di personale, alla mancanza di una adeguato parco mezzi e a quella di un’adeguata officina, si somma anche un altro fattore: i treni inaugurati a luglio non sono ancora stati messi in funzione. TUA fa alcune precisazioni.

PESCARA – I pendolari e le persone abituate a spostarsi per mezzo del treno, si saranno rese conto in questi giorni che un buon numero di corse è stato soppresso. A questo si aggiungono le polemiche di diversi viaggiatori relative agli scarsi collegamenti con alcune stazioni e quelle sull’impossibilità di acquistare per via telematica i biglietti. Sulle difficoltà di muoversi a bordo dei treni in Abruzzo è intervenuto il consigliere regionale Antonio Blasioli, che ha indicato tre criticità: carenza di personale, parco mezzi non adeguato, assenza di un’officina di dimensioni congrue. A tutto ciò si aggiunge un altro problema: gli ultimi treni acquistati, non sono ancora stati utilizzati.

«Risale ad un paio di giorni fa la notizia dell’arrivo del terzo elettrotreno Coradia Stream 2.0 intitolato a Benedetto Croce, che verrà impiegato per il collegamento con la capitale e altre tratte lungo la costa adriatica. I primi due, intitolati a Gabriele D’Annunzio ed Ignazio Silone, erano stati invece presentati lo scorso luglio a Lanciano alla presenza del presidente Marsilio e dei vertici Tua – afferma Antonio Blasioli – Tuttavia, a distanza di tre mesi dall’inaugurazione in pompa magna, i due treni nuovi di zecca non sono ancora stati messi in esercizio, e giacciono al momento inutilizzati in un deposito della stazione di via Bergamo a Lanciano. La sorveglianza nelle ore notturne è affidata ad un servizio di vigilanza, il cui costo ricade ovviamente sugli abruzzesi. Anche il terzo convoglio si appresta a subire la stessa sorte».

Al consigliere ha risposto oggi la TUA, affermando che il processo di messa sui binari dei tre elettrotreni è in fase di completamento, ma «richiede un congruo lasso temporale che parte da quando i treni diventano di proprietà della società». I corsi di formazione del personale stanno procedendo e vengono effettuati «“a cascata” dal personale interno che ha acquisto la necessaria formazione da parte di un’altra impresa ferroviaria, Ferrotramviaria SPA, e dal costruttore Alstom».

In merito al personale TUA precisa che l’azienda si sta «gradualmente dimensionando al nuovo contesto ferroviario». Nuovi macchinisti e nuovi capitreno si stanno formando, mentre domani, giovedì 5 ottobre, scade il bando per macchinisti esperti. Anche la forza lavoro del personale che si occupa della manutenzione è in fase di incremento.

Per quel che concerne l’ampliamento dell’officina, TUA afferma che «a partire dal 2021 ha avviato il progetto che, però, ha necessitato una rilevante rimodulazione a causa di vincoli geologici che interessano l’area di Torre della Madonna. Ciò nonostante, alcune attività manutentive già possono essere svolte all’interno dell’area; per le attività straordinarie, nelle more del completamento dell’ampliamento dell’officina, si sta definendo un accordo per operare presso un altro sito».