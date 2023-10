Un intervento del consigliere comunale del comune di Castellalto, Graziano Rampa, ha acceso i riflettori sulla consigliera regionale Simona Cardinali: PD e M5S l’hanno accusata di voto di scambio, ma lei non ci sta ed è pronta a difendersi nelle sedi opportune: «falsità e menzogne».

TERAMO – Si accende il caso della consigliera regionale Simona Cardinali, leghista, eletta nel collegio provinciale di Teramo, dopo che un intervento di un consigliere comunale di opposizione l’ha tirata per la giacchetta al centro delle polemiche politiche. Durante il suo intervento a proposito della realizzazione di una palestra, Rampa afferma senza mezzi termini che in seguito ad un incontro con la Cardinali, avrebbe ricevuto rassicurazioni sull’arrivo dei finanziamenti, in cambio però di un aiuto durante la prossima campagna elettorale. Il frammento della registrazione video di questo intervento è finito in rete, suscitando reazioni accese.

PD, M5S, ma anche Italia Viva ed altri sono saltati dalla sedia ed hanno immediatamente parlato di voto di scambio. Una tesi che la diretta interessata rigetta («Non so cosa sia successo o cosa abbia pensato il consigliere comunale di Castellalto Rampa»). Cardinali afferma che si tratta di «bassezze, falsità e menzogne» motivate dal tentativo di «recuperare affannosamente il netto divario elettorale e di credibilità nei confronti del Centrodestra».

La consigliera assicura che si tutelerà nelle sedi competenti: «Altro che voto di scambio: sono una donna che viene dal basso, i cui voti sono frutto del lavoro, del sacrificio e della capacità di ascoltare e collegarsi profondamente con i più bisognosi risolvendo le varie problematiche. […] Sarà l’Autorità competente a chiarire visto che ho dato mandato al mio legale di fiducia di tutelare in ogni sede la mia persona e la mia immagine. Ma comunico che sono andata a Castellalto, come fatto centinaia di volte in altri comuni abruzzesi e della provincia teramana, rispondendo ad un invito di un gruppo di cittadini per ascoltare le problematiche e cercare di indicare possibili soluzioni. Anche in questo caso ho semplicemente indicato i vari iter e le varie possibilità di finanziamento pubblico. Tutto il resto sono falsità strumentali che i cittadini abruzzesi e della provincia di Teramo sapranno riconoscere: la sottoscritta, la Lega, il Centrodestra e il presidente Marsilio hanno governato bene cambiando il volto della nostra regione e si presentano alle prossime elezioni con dignità, umiltà ma anche con la consapevolezza di avere operato per il bene della collettività».