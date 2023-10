Controlli dei Nas sulla filiera del vino in tutta Italia: in Abruzzo 20 ispezioni, irregolarità in quasi tutte

Oltre 300 mila litri di prodotti vinosi sequestrati, per un valore di 11 milioni di euro. 239 le situazioni non conformi su 960 verifiche. 17 le attività per cui è scattata la sospensione.

PESCARA – Dai controlli dei Nas in tutta Italia sono emerse carenze igienico-strutturali ed amministrative in diverse aziende dedite alla produzione ed alla commercializzazione del vino. Questo è ciò che emerge dalla campagna di controllo nella filiera vinicola condotta dal Comando Carabinieri per la Tutela della Salute. In Abruzzo sono state 20 le attività ispezionate: in quasi tutte sono emerse irregolarità. A Chieti è avvenuto il sequestro amministrativo di 120 ettolitri di vino sfuso che presentava caratteristiche organolettiche alterate quali sentori acetici e di muffa.

Nel mese di settembre i Carabinieri dei Nas, spesso col supporto tecnico dell’Ispettorato Centrale per la Qualità e Repressione delle Frodi (ICQRF), hanno controllato 960 attività, rilevando situazioni non conforme in 239. 218 gli operatori di filiera segnalati all’Autorità

Sanitaria ed Amministrativa. Le 344 violazioni amministrative contestate sono pari a 290 mila euro.

Per 17 attività è scattata la sospensione a causa di gravi carenze igienico-strutturali ed autorizzative. I prodotti vinosi la cui tracciabilità non è garantita o che non erano stati censiti correttamente, ammontano ad oltre 300 mila litri di prodotto in fermentazione o già trasformato in vino, per un valore di 11 milioni di euro, che sono stati sequestrati.

Tra le irregolarità riscontrate dai Nas durante i controlli sulla filiera del vino, la detenzione di sostanze vietate negli stabilimenti enologici. In tale ottica, sono state sequestrate 3 tonnellate di zucchero, destinate al fraudolento impiego per aumentare la gradazione del vino, fenomeno tuttora presente in alcune aziende della filiera vitivinicola.