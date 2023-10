Pettinari lascia il M5S e lancia la sua candidatura a Pescara, il Movimento: «storia già vista»

Teatro Massimo di Pescara al gran completo per lo spettacolo di Elio e le Storie Tese. Due ore di viaggio all’interno del repertorio della band, tra gag, provocazioni e musica di qualità.

Per descrivere la tappa pescarese dello spettacolo che ha riportato Elio e le Storie Tese sui palchi italiani bisogna partire dalle banalità: sono dei fenomeni. Nel viaggio di circa due ore nel loro repertorio, condito di gag, spunti ironici e ottima musica, i sette elii (il blocco storico composto da Elio, Faso, Cesareo, Jantoman e Christian Meyer, più i soliti noti Vittorio Cosma, che sostituisce Rocco Tanica, e Paola Folli) ed il perfomer Poalo Mangoni hanno riportato in vita sul palco del Teatro Massimo di Pescara i più grandi successi della band, aggiornandoli se necessario. Un esempio? Il visagista delle dive della Terra dei Cachi «nel frattempo è morto».

Teatro al completo sia in platea che in galleria, con un pubblico entusiasta e partecipe, che «ben ha accolto questa proposta culturale». Nel viaggio a ritroso tra i più grandi successi del gruppo, non mancavano riferimenti di stringente attualità. Due esempi sono Andrea Giambruno e «l’ex ragazza del cantante dei Maneskin che aveva quella malattia. Ora non ricordo né il suo nome, né quello del cantante dei Maneskin, né quello della malattia». Per dire l’accuratezza.

Lo spettacolo è stato un classico esempio di quanto gli Elio e le Storie Tese hanno di meglio da offrire. Elio, perfetto istrione, ha messo le cose in chiaro salendo sul palco applaudendo il pubblico che applaudiva e tenendo poi in maniera magistrale il palco. Faso non solo è stato impeccabile al basso, ma ha ben relazionato sul servaggio della gleba. Cesareo, pigro come pochi, ha regalato assoli magici stando seduto tutto il tempo. Christian Meyer ha dato sfoggio delle proprie abilità, mettendo in imbarazzo qualsiasi aspirante batterista, che probabilmente avrà deciso di cambiare strumento dopo averlo visto all’opera. Vittorio Cosma, alle tastiere ed alle vocine, si è dimostrato una spalla perfetta. Jonataman, «il motore immobile», ha suonato con maestria quasi ignorando la follia dei colleghi, a differenza di Paola Folli, la cui splendida voce ha dovuto assecondare i deliri del sopraccigliato cantante. Nel mezzo, le continue invasioni di campo di Mangoni, con cambi di costume degni di un trasformista. E poco importa se qualche volta ha stonato: non è mica da questi particolari che si giudica un grande attore.

La scaletta? Basti pensare che hanno aperto con la “Terra dei Cachi” e chiuso con “Tapparella”. Nel mezzo, tra le altre, “Supergiovane”, “Servi della gleba”, “Uomini col Borsello” e “Nel Boschetto della mia fantasia”. Serve altro? Probabilmente sì. Servono più concerti degli EELST. E chissà se l’astinenza da palcoscenico che li ha riportati in tour perduri e li conduca a nuove tournée.