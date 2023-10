Ersamus Days 2023 al “Pascal-Comi-Forti” di Teramo

Sabato 14 e domenica 15 ottobre, dodicesima edizione dell’evento clou della campagna “Ottobre del FAI”, che si esplica nello slogan «FAI la tua parte».

TERAMO – Ritornano le giornate FAI d’Autunno, l’evento, giunto alla sua dodicesima edizione, che il Fondo per l’Ambiente Italiano dedica alla valorizzazione del patrimonio culturale e paesaggistico del nostro Paese. 700 straordinari luoghi d’interesse, spesso inaccessibili, saranno visitabili a contributo libero. Gli associati FAI potranno beneficiare di accessi agevolati ed aperture straordinarie, mentre è previsto uno sconto di 10 euro per tutti coloro che sottoscrivono la tessera FAI per la prima volta. In Abruzzo sono 36 i beni visitabili, sparsi in 13 località, in occasione delle Giornate FAI d’Autunno 2023, i prossimi 14 e 15 ottobre.

Quest’anno, verrà posta attenzione particolare su Università e luoghi d’Istruzione. Sarà infatti possibile visitare ben 11 sedi universitarie sparse per il Paese e 32 luoghi d’Istruzione. «Questa edizione – dichiara il Presidente Marco Magnifico – intende ribadire il ruolo fondante che scuole e università hanno sulla qualità del futuro del nostro Paese».

La Fondazione in questo modo intende «Educare i cittadini alla conoscenza scoprendo il beneficio e il piacere di apprendere, come in una scuola fuori dalla scuola. Per due giorni 700 luoghi in Italia saranno come “classi” a cielo aperto, in cui tornare ad imparare, e in cui ad insegnare saranno gli studenti, nella consueta veste di Apprendisti Ciceroni». Questi sono 9000 ed accompagneranno i Delegati ed i Volontari della Fondazione, che conta 132 Delegazioni, 110 gruppi FAI, 93 gruppi FAI giovani ed 8 gruppi FAI ponte tra le culture, alla scoperta di meravigliosi e spesso dimenticati luoghi di interesse storico e culturale.

Durante le Giornate del FAI d’Autunno 2023, evento principale della grande campagna nazionale di sensibilizzazione e raccolta fondi “Ottobre del FAI”, che ben si esplica nello slogan «FAI la tua parte», in Abruzzo sarà possibile visitare i seguenti beni:

Provincia Di Chieti

Aperture a cura della Delegazione FAI di Chieti

Fara Filiorum Petri Borgo Di Fara Filiorum Petri L’arte Del Ferro Battuto La Via Dell’acqua

Vacri Alle Origini Della Transumanza: Il Tempio Italico Di Vacri Vacri, Arti E Mestieri, L’eccellenza Della Cantina Sociale Vacri, Il Borgo Immerso Nel Paesaggio Piu’ Bello Che C’e’



Aperture a cura della Delegazione FAI di Lanciano

Montenerodomo Benedetto Croce A Iuvanum

Pizzoferrato Il Parco, La Villa E L’avifauna Pizzi, Arte, Natura E Agricoltura Villa Casati E Terra Vecchia

Torricella Peligna Alla Scoperta Della Madonna Del Roseto Antiche Dimore Di Illustri Famiglie Il Tratturo Tra I Palazzi Baronali La Pineta, Gli Eroi E Le Due Guerre Sono John Fante, Vita E Festival Dello Scrittore



Aperture a cura della Delegazione FAI di Ortona

Ortona Cantina Dora Sarchese E Fontana Del Vino



Apertura a cura della Delegazione FAI di Vasto

Scerni Torrone” Di Aragna A Dominio Del Paesaggio Agrario Famiglie A Confronto Fra ‘700 E ‘900: Raimondi, De Riseis, Ciccarone Istituto Tecnico Agrario “Cosimo Ridolfi” Palazzo Dei D’avalos A Scerni E Arte Fiorita Di Gaetano Paloscia San Panfilo A Scerni: Il Culto, Il Tesoro Storie E Immagini Del Primo Novecento: La Dimora Racconta



Provincia di L’Aquila

Aperture a cura delle Delegazioni FAI di L’Aquila

L’Aquila Palazzo Pica Alfieri



Aperture a cura della Delegazione FAI della Marsica

Pescina Pescina Sul Filo Del Tempo Volti Illustri Nel Mondo



Aperture a cura della Delegazione FAI di Sulmona

Anversa Degli Abruzzi Anversa Degli Abruzzi: Natura, Cultura, Transumanza Escursione “Anello Delle Gole” Fino A Castrovalva Riserva Naturale Gole Del Sagittario



Provincia di Pescara

Aperture a cura della Delegazione FAI Di Pescara

San Valentino In Abruzzo Citeriore Duomo Di San Valentino E Damiano La Storia Nascosta Dei Palazzi Senza Tempo Le “Rue” Raccontano Le Bellezze Del Borgo Un Viaggio Nella Storia “Oltre Le Mura



Provincia di Teramo

Aperture a cura della Delegazione FAI di Teramo

Morro D’oro Ex Convento Di Sant’Antonio Abate

Notaresco Abbazia Di San Clemente Al Vomano Da Lotaresco A Notaresco: Un Itinerario Tra Storia E Cultura L’arte Del Ventaglio



Maggiori informazioni, l’elenco dei siti visitabili e le modalità di partecipazione alle visite sono consultabili sulla sezione dedicata del sito della Fondazione.