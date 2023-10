Evasione fiscale per 35 milioni di euro: 4 denunce a Teramo

Nella notte i militanti di CasaPound hanno affisso un manifesto con cui chiedono il blocco navale nel Mediterraneo in un sottopasso di Teramo.

TERAMO – «Abbiamo condotto un’iniziativa accolta da molti altri gruppi identitari europei per ribadire quello che deve essere un caposaldo della nostra azione politica: l’Italia e l’Europa non sono terre di conquista». CasaPound Italia Abruzzo e Molise motiva con queste parole l’azione svolta nella notte a Teramo: in un sottopasso è stato affisso un manifesto che recita: « con cui chiede l’allestimento del blocco navale nel Mediterraneo, per fermare i flussi migratori.

«La spinta e il sostegno all’immigrazione selvaggia ha solo un unico obiettivo, quello di sostituire i popoli europei dopo aver loro instillato rimorsi e sensi di colpa per un passato che invece sarebbe da rivendicare con orgoglio» continua la nota diffusa da CasaPund.

«L’Italia, con Roma da sempre centro e faro, e l’Europa non hanno bisogno di autocommiserarsi, di chinare il capo incalzate da una pseudo-ideologia, quella woke, che ha come scopo solo quello di instillare l’odio contro l’uomo bianco occidentale. Tradizione, Patria, identità nazionale, difesa dei confini: sono tutti pilastri di quelle che sono Nazioni sane. E noi questi pilastri dobbiamo ribadirli e difenderli con forza, senza timore, senza ripensamenti. L’Italia difende l’Europa. L’Europa difende l’Italia. Da qui non si passa».