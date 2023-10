Giovane ucraina minaccia il suicidio, salvata dai Carabinieri di Martinsicuro

Per la rassegna Historia Magistra Vitae, nell’ambito del III Memorial Nino Torquati, il professor Concetto Benizi relazionerà i suoi libri “L’Albo dei Sindaci” e “La Nascita del Comune Moderno nell’Italia del 1806”. A seguire il concerto del pianista Filippo Calvaresi. Ospite della serata anche il Maresciallo Edoardo Gemmini di Lucera che donerà al Museo alcune armi antiche.

TERAMO – A Martinsicuro proseguono gli appuntamenti con il III Memorial Nino Torquati, che per la sua nona serata, per la rassegna Historia Magistra Vitae, domenica 22 ottobre avrà come relatore il professor Concetto Benizi per la presentazione dei suoi libri “L’Albo dei Sindaci” e “La Nascita del Comune Moderno nell’Italia del 1806”.

Il professore, tratterà gli argomenti della nascita del comune moderno e della riforma delle amministrazioni comunali del 1806, promossa da Giuseppe Bonaparte. Questa riforma ha portato a significativi cambiamenti in molti centri urbani ed ha dato ai Comuni un ruolo centrale nello sviluppo dei territori, facilitando il lavoro, la socializzazione e il senso civico dei cittadini. La ricerca è stata condotta tramite lo studio di documenti conservati sia nel comune che nell’archivio di Stato di Teramo.

A seguire il concerto del pianista Filippo Calvaresi, con musiche dedicate ai Giochi d’acqua, e nel corso della serata verranno presentate le armi donate al museo dal Maresciallo Edoardo Gemmini di Lucera, presente per l’occasione.

Appuntamento dunque al Museo delle Armi Antiche di Martinsicuro domenica 22 ottobre a partire dalle 17:30 per la nona serata del III Memorial Nino Torquati, durante la quale si terrà la presentazione dei libri del professor Concetto Benizi.