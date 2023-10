Il professor Carlo Mengucci ha inaugurato l’anno accademico della Luaj

Il fisico e ricercatore è stato l’ospite d’onore dell’apertura del XXXVI anno accademico della Libera Università per Adulti di Jesi.

ANCONA – Nell’Aula Magna della Libera Università per Adulti di Jesi si è inaugurato l’8 ottobre il XXXVI Anno Accademico. Sala gremita, a testimonianza del vivo interesse per le numerose e varie attività svolte dall’associazione culturale. L’ha definita per questo «senza frontiere» il sindaco, Lorenzo Fiordelmondo, che ha preso inizialmente la parola formulando gli auguri per un buon proseguimento. Ospite d’onore dell’inaugurazione dell’anno accademico della Luaj, il professor Carlo Mengucci, fisico e ricercatore di chiara fama.

Il presidente della LUAJ, Gabriele Fava, ha quindi fatto il bilancio dell’anno appena trascorso e dei progetti futuri, segnalando il crescente numero degli iscritti e delle collaborazioni, l’ampio ventaglio e l’originalità delle proposte, le iniziative affiancate. Il prossimo anno, ha annunciato, di particolare rilievo saranno le celebrazioni che ricorderanno Italo Calvino, Don Milani e Paolo Landi.

Ha preso quindi la parola l’ospite d’onore della serata d’inaugurazione dell’anno accademico della Luaj, il dottor Carlo Mengucci, fisico ricercatore presso l’Università di Bologna. Ha catturato l’attenzione dei presenti la sua relazione su “Intelligenza artificiale: tempesta o progresso?”, argomento di non semplice trattazione sia per la specificità del tema, sia per la necessità di una trasposizione in un linguaggio non settoriale, sia per le implicazioni di peso e responsabilità notevoli che comporta. Il professor Mengucci, particolarmente interessato ad applicazioni di estrema importanza dell’intelligenza artificiale nel campo della medicina, ha esposto l’argomento sotto un profilo tecnico e scientifico, spiegando l’evoluzione solo pochi anni fa avveniristica e oggi invece reale e rapidissima dell’intelligenza artificiale e della robotica con citazione di esempi remoti e attuali, dagli antichi miti e dalle leggende alle creature umanoidi inventate per film di successo quali ‘Maria’ per ‘Metropolis’, ‘Andrew’ per ‘L’uomo bicentenario’, ‘Rachel’ per ‘Blade runner’, ‘David’ per ‘A.I. Intelligenza artificiale’. Si andrà oltre queste frontiere, ha affermato, inventando creature sempre più perfezionate e sempre più simili all’uomo.

C’è di che preoccuparsi? L’informatico americano Ray Kurzweil è del parere che l’intelligenza non biologica riuscirà fra breve ad uguagliare la ricchezza e la raffinatezza di quella umana per poi superarla. Opinione confutata da altri, quali, ad esempio, Federico Faggin, fisico italiano inventore del primo microprocessore, secondo il quale non sarà mai possibile costruire macchine robotiche intelligenti con la capacità di apprendimento della mente umana perché qualsiasi creatura dotata di intelligenza artificiale manca di ‘consapevolezza’ e di ‘emozioni’, impossibili da immettere in un computer. Del resto, è stato osservato, se si conosce ancora molto relativamente il funzionamento del cervello umano, non si può essere in grado di trasferire gli stessi meccanismi ad una macchina.

È favorevole a questa opinione anche il professor Carlo Mengucci che durante il suo intervento nel corso dell’inaugurazione dell’anno accademico della Luaj, ha lasciato aperta la sua relazione, puntualmente documentata e minuziosamente descrittiva, ad ipotesi apparentemente fantascientifiche e invece sempre più concretizzabili. In un futuro anche prossimo certamente avremo a disposizione molte nuove ‘meraviglie’ dell’intelligenza artificiale: ma sarà pur sempre l’uomo a decidere della loro destinazione e del loro uso.

Nel corso della cerimonia d’inaugurazione del nuovo Anno Accademico della Luaj sono stati comunicati inoltre i risultati del Concorso di Poesia, Narrativa, Arte, indetto dalla Università della Terza Età di Mola di Bari. Il tema scelto per questa terza edizione,’Sostenibilità e solidarietà’, è stato trattato da numerosi iscritti a diverse università d’Italia. La LUAJ ha visto premiati Augusta Franco Cardinali (due Menzioni Speciali nelle sezioni Poesia e Narrativa e due seconde classificazioni con due altri suoi lavori nelle stesse sezioni); Concetta Bertoia (terza classificata, sezione Narrativa) e Luisa Anderlucci (Menzione Speciale, sezione Pittura), autrice di un acquerello dedicato a Camille Pissarro. Nell’introduzione del piccolo, elegante libro pubblicato dall’UTE di Mola di Bari, dove sono riportati testi e immagini delle opere premiate, la presidente, Giovanna Fralonardo definisce «nuovi giovani» gli iscritti alle università per adulti d’Italia perché essi «vivono con gioia questa stagione della vita dando prova di non arrendersi mai».