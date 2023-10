Oggi il presidente di Regione Abruzzo Marco Marsilio ha inaugurato la riapertura delle piscine del centro sportivo Le Naiadi di Pescara.

PESCARA – Entrata in acqua discutibile, poi con le bracciate si riprende. Pratica cuffia arancione ed elegante slippino blu scuro per l’uomo che non ha nulla da nascondere per il presidente di Regione Marco Marsilio che con tuffo si lascia alle spalle le polemiche sulla riapertura delle piscine del centro sportivo Le Naiadi di Pescara.

Prima di lanciarsi tra le acque della quarta corsia della piscina olimpionica dell’impianto, Marsilio ha gridato, quasi fosse un messaggio ai posteri qualora non fosse riemerso, «W l’Italia». Quando è tornato in superficie ha detto: «a riapertura delle Naiadi è un obiettivo non solo per me, ma per tutta la città di Pescara, di Montesilvano e di tutto il circondario, di tutti quelli che amano gli sport acquatici e sanno quanto questo impianto rappresenti la storia dello sport abruzzese. Le piscine sono in funzione, la gente si iscrive, le squadre si allenano».

La chiusura delle piscine, avvenuta il 12 luglio per quelle aperte al pubblico e il 4 agosto per quella olimpionica, è stato oggetto di un ampio dibattito politico. A più riprese il consigliere regionale dem Antonio Blasioli è tornato sulla questione, affontando i problemi dei dipendenti in attesa di diverse mensilità, della mancata manutenzione, ma anche delle procedure di gara per l’assegnazione dell gestione temporanea.

Oggi gli risponde lo stesso Marsilio: «Se ci avesse illuminato Blasioli, questo impianto sarebbe rimasto chiuso fino a Natale. Quando questo impianto veniva gestito da altri, Le Naiadi marcivano tra la ruggine, l’erba alta e gli impianti di riscaldamento non funzionante». Il presidente ha anche illustrato i passaggi che hanno portato alla riapertura delle piscine delle Naiadi di Pescara: «Abbiamo detto chiaro e tondo che ci sarebbe stata qualche settimana di attesa rispetto agli anni passati, ma la stagione è salva. Si è lavorato anche con quelle procedure d’urgenza che hanno consentito al Club Aquatico di vincere la gara e di ottenere una concessione pluridecennale. Avevamo detto che ci sarebbe stata qualche settimana di attesa, ma che la stagione era salva e finalmente abbiamo una gestione che può durare decenni e che può fare investimenti».