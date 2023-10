Manifestazione pro Palestina a Pescara: 3 minorenni portati in questura

Pedinamenti, minacce e molestie continue. Un uomo di 48 anni è stato arrestato a Pescara per stalking ed atti persecutori nei confronti della sua ex compagna.

PESCARA – Una relazione breve, durata pochi mesi, durante la quale aveva sviluppato una gelosia morbosa ed ossessiva nei confronti di quella che era presto diventata la sua ex compagna, proprio a causa dei suoi atteggiamenti persecutori. Nemmeno dopo la rottura, ha saputo darsi pace ed ha continuato a dare il tormento alla donna, che non ha potuto far altro che denunciarlo. Un uomo di 48 anni di Pescara è stato così arrestato per stalking ed atti persecutori nei confronti dell’ex compagna.

La relazione tra i due è andata avanti da aprile a luglio di quest’anno. Quattro mesi nei quali la donna era sottoposta a continui ed umilianti controlli. Quando non era in casa, lui frugava tra i suoi cassetti e nella sua auto alla ricerca di qualsivoglia indizio che potesse provare la sua infedeltà. La donna non ha saputo sopportare tutto questo ed ha posto fine alle relazione.

Non ha però posto fine ai comportamenti maniacali dell’uomo, che ha cominciato a pedinarla sia in auto che a piedi. Si è presentato sotto la sua abitazione fino a pochi giorni prima del suo arresto. Gli appostamenti avvenivano anche nel corso della notte. Non mancavano poi i continui messaggi minatori del tipo «ti ammazzo», « ti faccio male», «la pagherai», oltre alle classiche ed immancabili offese.

A luglio le ha perfino danneggiato l’auto, mentre qualche giorno dopo le ha svitato la targa. In altre occasioni ha divelto la targhetta presenta sulla cassetta postale ed ha danneggiato il suo portone di casa. Tutto questo ha creato un perdurante stato d’ansia in lei, che ha dovuto anche cambiare le proprie abitudini.

Questa mattina, al termine delle indagini, i Carabinieri sono andati a prendere l’uomo arrestato per stalking e atti persecutori alla ex compagna a Pescara e lo hanno confinato agli arresti domiciliari.