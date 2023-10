Noleggio abusivo di una barca: 34 verbali per 32 mila euro ad una sola attività

Questa mattina all’alba i Carabinieri hanno arrestato 12 persone nel quartiere Rancitelli di Pescara ed hanno smantellato le tre piazze di spaccio che questi gestivano.

PESCARA – L’abbattimento del famigerato “ferro di cavallo” non ha bloccato i traffici di droga che interessano il quartiere Rancitelli, dove all’alba di oggi, mercoledì 18 ottobre, i Carabinieri hanno smantellato tre piazze di spaccio ed eseguito 12 arresti. 14 in tutto gli indagati per cessione di sostanze stupefacenti, estorsioni e detenzione illecita di armi comuni da sparo. Due indagati sono stati sottoposto alla misura dell’obbligo di dimora.

L’operazione di oggi è stata eseguita dai Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Pescara, con l’ausilio dei cani antidroga ed il concorso di personale del 5° nucleo elicotteri Carabinieri di Pescara. Una settantina i militari impegnati nell’azione, alla quale ha preso parte anche il personale dell’Arma di Macerata, per l’arresto di uno dei colpiti dal provvedimento nel Comune di Montecassiano. Le indagini, durate oltre un anno, sono corroborate da intercettazioni telefoniche, ambientali e telematiche.

Le tre piazze di spaccio smantellate stamattina a Pescara, erano in grado di rifornire un centinaio i tossicodipendenti ognuna, ogni giorno, a qualsiasi ora. Crack, eroina e cocaina rivenduti in locali trasformati in supermarket della droga ed attrezzati per eludere i controlli delle forze dell’ordine: porte e blindate e inferriate a sbarrare gli accessi, vedette, videocitofoni e telecamere per monitorare i movimenti all’esterno ed anche nascondigli esterni in cui nascondere la merce, come extrema ratio.

In un caso è stata documentata un’estorsione nei confronti di un acquirente, nonché il porto abusivo di un’arma da fuoco. durante le indagini sono stati compiuti diversi arresti in flagranza di reato, sono stati segnalati diversi assuntori e sono stati sequestrate diverse dosi di sostanze stupefacenti.