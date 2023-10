Nuovo lungomare di Alba Adriatica, Siamo Alba: «nessuna condivisione»

Gli uomini della Sezione Operativa della Sicurezza Cibernetica della Polizia Postale di Teramo hanno sventato tre tentativi di truffa per mezzo della tecnica dello smishing.

TERAMO – Se la Polizia Postale non le avesse sventate, le tre truffe informatiche tentate nei giorni scorsi avrebbero fruttato 23 mila, 24.900 e 4.400 euro. La tecnica utilizzata dai truffatori è quella dello smishing.

Simile al più celebre phishing, che avviene tramite e-mail, prevede l’invio di un SMS, apparentemente inviato dal proprio istituto di credito. Il finto messaggio da parte della banca, induce le vittime a cliccare su un link e successivamente ad inserire le proprie credenziali, d’accesso, come nome utente e password. Il link conduce verso un sito che ricalca in tutto e per tutto quello dell’istituto di credito: colori, font, layout, linguaggi, loghi. Ma non è altro che un pretesto per convincere chi rimane irretito dalla truffa a svuotare le proprie carte.

Allo stesso tempo infatti, un complice del sistema chiama le vittime e spacciandosi per direttore di banca o agente di Polizia Postale, convince le vittime a “spostare” le liquidità presenti sulla propria carta verso un’altra, al fine di “sventare” un attacco informatico. In realtà, così facendo chi ci casca non fa altro che versare tramite bonifico i propri soldi su carte prepagate in mano ai truffatori.

Tali truffe oltre che odiose sono anche difficili da distinguere dal momento che spesso, tramite la tecnica dello spoofing, il numero e le informazioni che appaiono sul display di chi riceve le telefonate è simile se non del tutto uguale a quello delle forze di polizia. Pertanto, anche la persona più attenta potrebbe cascarci.

Fortunatamente però le tre tentate truffe informatiche sono state sventate dalla Polizia Postale di Teramo prima che potessero essere messe a segno. I consigli rimangono sempre quelli di non cliccare su link presenti su SMS o mail di dubbia provenienza o con mittente poco chiaro, di non comunicare mai i propri dati sensibili e, nel caso qualcuno si presentasse come un appartenente alle forze dell’ordine, di chiudere la chiamata e chiamare l’ufficio in questione tramite canali ufficiali.