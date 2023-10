Prima le zucche, poi materiali ferrosi e gasolio in strada: giornata da incubo per la viabilità tra San Benedetto e Porto d’Ascoli

Le zucche trasportate da un camion e rovesciatesi al suolo hanno creato rallentamenti sulla congiunzione tra l’Ascoli-Mare e la sopraelevata, mentre nei pressi della rotatoria Boito il traffico è stato chiuso dopo che si è ribaltato un camion.

ASCOLI PICENO – Non è stata una giornata semplice quella di ieri per quanto riguarda la viabilità a San Benedetto del Tronto e Porto d’Ascoli: prima un camion ha perduto il proprio carico di zucche per strada, che si sono riversate sull’Ascoli-Mare, poi un camion si è ribaltato all’altezza della rotatoria Arrigo Boito. Infine, i Vigili del fuoco hanno eseguito un altro intervento, per spegnere una palma in fiamme in piazza Sciocchetti.

Il primo incidente si è verificato in mattinata sull’Ascoli-Mare: un camion ha perduto il proprio carico di zucche per strada, sul curvone che raccorda l’Ascoli Mare con la sopraelevata, a Porto d’Ascoli. Le zucche si sono riversate in strada creando disagi agli automobilisti e rallentamenti, ma senza provocare gorssi incidenti. Mentre gli addetti provvedevano a pulire la strada, gli agenti di Polizia Stradale hanno regolato il traffico.

Più impegnativo l’intervento alla rotatoria Arrigo Boito, dove un camion si è ribaltato, rilasciando sull’asfalto, oltre ai materiali ferrosi che trasportava, anche il gasolio contenuto nel serbatoio. L’autista sarebbe rimasto ferito, ma non in gravi condizioni. Le cause dell’incidente sono ancora al vaglio degli inquirenti. L’incidente si è verificato intorno alle 17, l’intervento dei Vigili del Fuoco si è protratto fino a serata inoltrata e il traffico è rimasto chiuso a lungo. 7 uomini a bordo di 3 automezzi hanno provveduto a rimuovere il mezzo pesante e a mettere in sicurezza l’area. Nonostante l’allestimento di alcuni bypass per permettere il flusso delle macchine incolonnate, le attese sono state lunghe e snervanti.

Sempre a San Benedetto del Tronto poi, i vigili del fuoco hanno compiuto un altro intervento, questa volta non legato alla viabilità: in piazza Sciocchetti è andata a fuoco una palma. I pompieri hanno raggiunto la cima della pianta per mezzo di una piattaforma di elevazione ed hanno spento le fiamme.