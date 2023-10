Psicodramma Lega nelle Marche: tensione tra la segretaria Latini e i consiglieri

Lo scorso 23 settembre nella Chiesa di Santo Stefano di Maiolati, la Fondazione Pergolesi Spontini ha fatto rivivere un’opera grandiosa e dimenticata, Alcidor di Gaspare Spontini.

ANCONA – Nel 1823 Gaspare Spontini era a Berlino dove era giunto tre anni prima su invito del re Federico Guglielmo. Aveva da poco perduto una sorella suora e stava meditando di dedicarsi in tranquillità al riadattamento di una sua opera precedente, il ‘Milton’, da trasformare in grand-opéra. Capitò invece fra le mani di Gaspare Spontini una novella del quarto volume de ‘Le Mille e una notte’, ‘Alcidor’. Ed è propria questa opera immensa e dimenticata che la Fondazione Pergolesi Spontini ha fatto rivivere in un concerto andato in scena lo scorso 23 settembre.

La genesi dell’opera è particolare. Un altro compositore prima di lui, Rochon de Chabannes, ne aveva tratto un’ opéra-féerie, ma Spontini pensò che il soggetto era troppo interessante per non diventare un’ opera lirica spettacolare. Se ne entusiasmò subito e prese a lavorare alla stesura ‘giorno e notte’, come lui stesso ebbe a confessare. Chiese tuttavia a Federico Guglielmo di far venire da Parigi un letterato librettista che aveva già collaborato con lui al rimaneggiamento del ‘Fernando Cortez’, M.E.G. Théaulon, perché ne scrivesse il libretto; naturalmente in francese, lingua che Spontini conosceva molto meglio del tedesco.

Quando Théaulon arrivò a Berlino trovò che Spontini aveva già composto la prima scena, grandiosa, con la rappresentazione di una fucina sotterranea, un gran coro di gnomi, geni, ciclopi, guerrieri, silfidi e accompagnamento di una poderosa orchestra in cui erano incluse anche dieci incudini (o tre, si dirà successivamente). L’idea sarebbe stata ripresa, oltre che da compositori russi, da Wagner e, prima di lui, da Verdi che studiò certo sulle partiture di Spontini. Il Bussetano se ne sarebbe ricordato nel ‘Trovatore’ dove avrebbe fatto risuonare, nell’accampamento degli zingari, anche un’incudine ben temperata. Spontini, che componeva di getto ma era anche un perfezionista, sottopose a vere torture Théaulon chiedendogli continue modifiche alla metrica. Esasperato, il librettista ripartì per Parigi. Spontini non se ne preoccupò troppo. Decise lui stesso l’ordine delle scene e mise la partitura nelle mani di un altro verseggiatore, Charles Nutly, colto, non proprio letterato, ma francese e residente a Berlino. Si giunse finalmente alla confezione del libretto, poi tradotto da Herklotz in tedesco. In questa forma il 23 maggio 1825 l’opera andò per la prima volta in scena a Berlino con immediato grande successo e subito dopo replicata.

Apparvero recensioni esaltanti, ma anche critiche dei più accesi nazionalisti che ironizzarono sull’iperbolico uso dell’orchestra e sulla lentezza della gestazione dell’opera. A Federico Guglielmo non fecero ombra; anzi, volle ringraziare Spontini consegnandogli, con una lettera di congratulazioni, una medaglia d’oro. L’Alcidor sarebbe stato replicato ancora a Berlino nel 1829, nel 1833 e nel 1836. Poi l’opera sarebbe stata relegata nell’oblio. Ad impedirne la ripresa, oltre alle vicende politiche, può essere stata obbiettivamente anche la difficoltà di portare in scena un’opera scenograficamente davvero monumentale.

Dal 2022 la Fondazione Pergolesi Spontini ha avviato, in vista delle celebrazioni spontiniane del prossimo anno, una revisione musicologica dell’Alcidor attendendo anche alla compilazione di una partitura studio per canto e pianoforte in previsione di una successiva messa in scena. Per il Festival quest’anno si è intanto provveduto a presentare alcune arie dell’Alcidor di Gaspare Spontini già revisionate. È avvenuto, in forma di concerto, il 23 settembre, nella Chiesa di Santo Stefano di Maiolati: protagonisti il pianista, ma anche compositore e revisore dell’Alcidor, Gianluca Piombo; un tenore coreano dalle molte risorse, Younggi Moses Do (Alcidor) affiancato dai soprani Ezce Durmmaz (Selaide) e Maria Krylova (Oriana), estratte con ottime referenze da conservatori d’eccellenza.

Impossibile riassumere brevemente la trama dell’opera. La storia è ambientata in un mondo orientale fiabesco che potrebbe rimandare a quello di Harry Potter, con monti che magicamente si aprono, castelli sospesi tra e nuvole, creature soprannaturali, interventi divini e incantesimi. L’argomento, preceduto da un complesso antefatto, è la storia d’amore di Alcidor e Selaide contrastati da un ‘principe delle tenebre’, Ismenor, che regna nell’Isola dei Vulcani. Crudele, invidioso, avido di potere, distrugge il tempio consacrato all’Amore per trasformarlo in una fucina di armi magiche. Subdolamente ne consegna una ad Alcidor. È una micidiale spada incantata che dovrebbe distruggere tutto e autodistruggerlo. Ma il sortilegio non riuscirà per intervento divino ed Alcidor potrà infine ricongiungersi all’amata Selaide celebrando le nozze in un tempio meraviglioso fra il tripudio generale.

Quanto ascoltato ha veramente stupito, lasciando intendere non poco dell’arte di Spontini. Innanzi tutto la bellezza di un canto legato, arioso, di grande vigore. Richiede interpreti dotati di un’ampia, ben controllata estensione vocale e chiara, fluida dizione. La scrittura musicale ha simile scorrevolezza e dinamica flessibilità in spazi espressivi ampi, ma non retorici. Sono caratteristiche non legate più al passato, ma emotivamente innovative in senso romantico. Con ogni evidenza Spontini si preoccupò di descrivere non solo ambienti fiabeschi, ma anche affetti, sentimenti, passioni. Davvero bravi gli interpreti che sono riusciti a metterlo in luce. Applauditissimi, hanno concesso un bis: il terzetto finale dell’opera, un inno al Bene che riesce a sconfiggere il Male.

Sarebbe da chiedersi ora come, prescindendo da esigenze musicali, potrebbe essere rappresentata un’opera scenograficamente così complessa. Da ribadire che la luminotecnica potrebbe oggi fare miracoli per un allestimento visualizzando le immagini di un meraviglioso libro de ‘Le Mille e una notte’.

Augusta Franco Cardinali