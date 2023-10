Rapina alla gioielleria a Teramo: arrestate due donne in Veneto

Per il Liceo Statale “Giannina Milli” di Teramo “internazionalizzazione” vuole dire preparare i suoi alunni ad affrontare le sfide di un mondo sempre più interconnesso: già partito il soggiorno linguistico a Cannes, poi sarà la volta di Mönchengladbach.

TERAMO – Il liceo Milli di Teramo approda a Cannes e Mönchengladbach. Nei corridoi dell’istituto si respira un’aria cosmopolita. C’è chi ricorda aneddoti piacevoli del proprio soggiorno a Sevilla; chi conserva ancora un nostalgico souvenir del Porto di Marsiglia e delle maree di Galway e c’è anche chi, invece, si chiede cosa mettere in valigia perché è ormai prossima la partenza per la Costa Azzurra. Per non parlare poi di chi si preoccupa di cosa assolutamente fare assaggiare della cucina locale agli ospiti tedeschi che stanno per arrivare.

Dopo l’avvio dei percorsi Erasmus +, che hanno visto sempre più crescere le studentesse e gli studenti coinvolti, il Liceo Statale Giannina Milli torna a proporre soggiorni linguistici all’estero e scambi culturali con Istituti di altri paesi europei, con l’obiettivo dichiarato di rafforzare i rapporti con le diverse culture e di restituire quella caratteristica impronta internazionale, che da sempre ha contraddistinto il nostro istituto.

Da ieri, domenica 8, e fino al 14 ottobre, 46 alunni del Liceo Milli di Teramo partecipano parte ad un soggiorno linguistico a Cannes, in Costa Azzurra. Gli alunni, appartenenti alle classi seconde e terze, sono ospitati per una settimana da famiglie francesi. La mattina seguiranno corsi di lingua francese presso una scuola specializzata, mentre il pomeriggio parteciperanno ad escursioni organizzate sul territorio. Oltre a rafforzare la motivazione dei nostri studenti, tale esperienza ha, tra i suoi principali obiettivi, quello di sviluppare ulteriormente le loro competenze linguistiche e multiculturali, contribuendo così concretamente alla formazione di giovani cittadini europei competenti ed aperti al mondo e, di conseguenza, attrezzati per affrontare le sfide di un mondo sempre più interconnesso.

Con lo stesso intento è stato avviato quest’anno scolastico anche uno scambio linguistico-culturale con il Liceo Franz-Meyers-Gymnasium di Mönchengladbach, in Germania. Dal 17 al 23 Ottobre il nostro Liceo, le famiglie dei nostri studenti del linguistico e le istituzioni locali, accoglieranno 15 ragazzi tedeschi e insieme seguiranno lezioni a scuola, parteciperanno ad escursioni sul territorio e vivranno momenti di condivisione e confronto con le famiglie. A primavera, poi, saranno i nostri ragazzi ad essere ospitati dalle famiglie tedesche. Lo scambio culturale rappresenta non solo un’occasione ideale per vivere pienamente la cultura dell’altro, ma anche per capire il valore dell’accoglienza e diventare così veri e propri ambasciatori del proprio territorio.

Parlando di accoglienza, da diversi anni, grazie al programma Intercultura, alunni del Liceo Milli hanno affrontato egregiamente l’esperienza di un anno di studi all’estero e quest’anno, per la prima volta dopo il lungo periodo del covid, il Liceo Milli ha accolto anche un’alunna turca per un periodo di tre mesi.

«Quindi non ci resta che augurare “Bon voyage!” ai nostri ragazzi ed accogliere con un caloroso “Willkommen!” i nostri vicini tedeschi!».