Sorpreso nel ristorante di notte: arrestato ladro a San Benedetto del Tronto

L’unico occupante dell’appartamento in cui è esplosa la bombola di gpl, nella frazione Porchia di Montalto Marche, è rimasto ferito gravemente. Un secondo incendio è strato spento dai Vigili del Fuoco in provincia di Rieti, subito dopo il confine con il territorio ascolano.

ASCOLI PICENO – Intorno alle 19 di lunedì 2 ottobre, una fortissima deflagrazione si è verificata a Porchia, frazione di Montalto Marche, dove è esplosa una bombola del gplin un appartamento, in via Flaminia, nel centro storico. In casa in quel momento si trovava una sola persona, che è rimasta gravemente ferita.

L’uomo, un cittadino di origini marocchine che lavora in un’azienda agricola del territorio, è stato trasportato d’urgenza all’ospedale regionale di Torrette di Ancona per mezzo dell’eliambulanza. Non sarebbe in pericolo di vita, ma avrebbe riportato diverse lesioni: non tanto a causa delle fiamme, ma a causa del repentino spostamento d’aria e della caduta di calcinacci.

La casa in cui è esplosa la bombola del gpl invece, a Porchia di Montalto Marche, ha subito danni ingenti ed è stata dichiarata inagibile dai Vigili del Fuoco, che poi hanno messo in sicurezza la zona. Le abitazioni limitrofe fortunatamente non sono rimaste coinvolte dall’esplosione e non sono rimaste danneggiate.

In base a quanto ricostruito al momento dai Carabinieri, l’esplosione si sarebbe verificata non appena l’uomo è tornato a casa dal lavoro, quando ha acceso la luce o quando ha azionato i fornelli. Probabilmente una perdita alla base dello scoppio.

Tutti i residenti nella località hanno udito distintamente il boato. I vicini hanno trovato l’uomo confuso e frastornato ed hanno chiamato i soccorsi. Il ferito, dopo esser stato stabilizzato a bordo dell’eliambulanza, è stato prima accompagnato all’ospedale di San Benedetto del Tronto e poi al Trauma Center di Ancona.

Nel pomeriggio di ieri invece, i Vigili del Fuoco del presidio di Arquata del Tronto hanno spento un incendio che ha interessato le campagne di Grisciano, in provincia di Rieti, ma subito dopo il confine con la provincia picena. Le fiamme originatesi da alcune sterpaglie hanno lambito e minacciato alcuni moduli abitativi occupati da persone sfollate in seguito al terremoto del 2016 ed il bosco sovrastante. I Vigili del fuoco, con l’ausilio di uomini e mezzi provenienti da Ascoli, hanno circoscritto l’area del rogo ed hanno domato le fiamme. Per la bonifica della zona, di circa 8 mila metri quadrati, sono arrivate anche squadre da Rieti, Posta ed Amatrice.