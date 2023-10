Traffico internazionale di droga: arresti in tutta Italia, anche a Teramo

46 misure cautelari, 12 fermi e 96 perquisizioni della Guardia di Finanza e della Direzione Distrettuale Antimafia in diverse regioni. In un anno, giro d’affari da 42 milioni di euro. I presunti responsabili sono italiani e spagnoli, coadiuvati da albanesi e cinesi.

TERAMO – Dalle prime ore di questa mattina, le fiamme gialle stanno dando esecuzione a 46 ordinanze di custodia cautelare e 12 fermi tra Milano, Bergamo, Brescia, Monza, Varese, Mantova, Torino, Alessandria, Asti, Prato, Roma, Teramo, Catania, Salerno e Spagna: la maxi operazione a contrasto del traffico internazionale di droga, marijuana e hashish, è condotta dalla Guardia di Finanza di Milano, su delega della Dda. Lo stupefacente veniva acquistato in Spagna e rivenduto in Italia. Gli acquisti avvenivano per mezzo di intermediari cinesi e servizi bancari abusivi. Questo denaro oltretutto, veniva a sua volta rivenduta ad un altro sodalizio criminale, composto da imprenditori italiani, che tramite fatture per operazioni inesistenti, commettevano sistematiche frodi dell’Iva.

400 i finanzieri impegnati oggi in 96 perquisizioni, anche in Svizzera e Spagna, durante le quali sono stati impiegati anche i cash dog. Delle 46 misure cautelari, 33 sono in carcere, 13 ai domiciliari. Le indagini hanno ricostruito i contorni del traffico internazionale di droga che ha investito anche Teramo: circa 30 tonnellate di hashish e marijuana nel giro di un anno, per un giro d’affari per 42 milioni di euro e contanti per 26 milioni.

Alcuni soggetti cinesi, spesso titolari di attività, fungevano da veri e propri “centri di raccolta” del denaro da trasferire in Spagna, tramite il sistema denominato fei’chi en, simile alla hawala islamica. I soggetti cinesi (nella quasi totalità titolari di esercizi commerciali) ricevevano contante da trasferire in Spagna, in modo anonimo, veloce e non tracciabile, dietro pagamento di una commissione variabile dall’1,5% al 2%. Il metodo di pagamento dello stupefacente individuato si basava sulla compensazione senza trasferimento fisico di valuta, secondo partite di credito/debito bilanciate tra connazionali cinesi inseriti in un circuito criminale transnazionale e che offrono analogo servizio all’estero. Per l’accettazione del controvalore “nominale” della somma versata in Italia veniva utilizzato un codice di riconoscimento (tipo token), solitamente rappresentato dal seriale di una banconota di piccolo taglio, consegnata dal corriere al collaterale spagnolo. Solo in caso di coincidenza tra il seriale della banconota e il numero comunicato dal punto di raccolta in Italia, la compensazione poteva considerarsi andata a buon fine.

Questo denaro acquisito dai soggetti cinesi, veniva poi “rivenduto” a una diversa associazione criminale composta da imprenditori italiani operanti nel settore dell’acciaio e della plastica, dediti a sistematiche frodi Iva con l’utilizzo di fatture per operazioni inesistenti (con bonifici all’estero verso Cina, Svizzera e Hong Kong). Nello schema fraudolento il pagamento di fatture per operazioni inesistenti è correlato alla successiva retrocessione dei relativi importi in denaro contante, senza essere tracciati dagli organismi antiriciclaggio.