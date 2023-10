Tratta ferroviaria Roma-Pescara, i dubbi del M5S e le precisazioni di TUA

La polizia di San Benedetto del Tronto ha arrestato un pluripregiudicato di origine straniera per spaccio, dopo aver tenuto d’occhio i suoi movimenti: la base operativa era sul ponte a cavallo delle Regioni Marche ed Abruzzo.

ASCOLI PICENO – Dopo aver notato movimenti strani, hanno seguito i suoi spostamenti e lo hanno colto in flagrante. La polizia di San Benedetto del Tronto ha arrestato per spaccio un uomo di origine straniera, pluripregiudicato. In base a quanto ricostruito dagli agenti del commissariato sambenedettese, l’uomo, che si spostava a bordo di uno scooter, aveva come base operativa per lo spaccio di eroina il ponte sul fiume Tronto, all’altezza dell’ex stabilimento Satem.

Qui, si sono appostati i poliziotti, in attesa del suo arrivo. Una volta giunto, ha scambiato poche battute con personaggi sospetti, per poi ripartire subito dopo. Gli agenti lo hanno seguito a Villa Rosa. Qui ha parcheggiato il ciclomotore ed è entrato nella vettura di un noto tossicodipendente di San Benedetto del Tronto. Avendo riconosciuto il soggetto alla guida e intuendo che si stava consumando una cessione di stupefacente, gli agenti sono intervenuti.

L’uomo che i poliziotti hanno seguito, aveva addosso 15 grammi di eroina, già suddivisa in dosi, e diverse banconote in piccolo taglio: è stato arrestato. L’altro, quella che aveva appena acquistato: è stato sanzionato in via amministrativa come assuntore.

L’arrestato, già gravato da numerosi precedenti, è stato posto agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida, dopo la quale è stato sottoposto all’obbligo giornaliero di presentazione alla Polizia Giudiziaria.