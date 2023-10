Ubriaco aggredisce l’avventore di un bar ed i Carabinieri intervenuti: un arresto a San Benedetto del Tronto

Ad Ascoli due ragazzi sono stati sorpresi in possesso di stupefacenti e materiale per confezionare le dosi dall’unito cinofila, mentre a San Benedetto un giovane è stato arrestato per spaccio con tre etti di hashish dal Nor.

ASCOLI PICENO – Tre arresti in flagranza di reato e diverse segnalazioni di assuntori alla Prefettura al termine dei controlli anti spaccio dei Carabinieri tra Ascoli e San Benedetto del Tronto.

Nel capoluogo, i militari della stazione locale, con l’ausilio dell’unità cinofila di Pesaro, hanno denunciato in stato di libertà per detenzione ai fini di spaccio due ragazzi di 36 e 19 anni, sorpresi con 10 grammi di hashish, il bilancino di precisione e il materiale per confezionare le dosi.

A San Benedetto del Tronto invece il Nor ha compiuto un arresto in flagranza di reato per spaccio nei confronti di un ragazzo di 22 anni fermato con tre etti di hashish addosso, oltre al materiale da confezionamento, il bilancino e tre mila euro in contanti.

Durante i controlli poi, diversi ragazzi minorenni, tra i 14 ed i 17 anni, sono stati trovati in possesso di modiche quantità di stupefacenti e sono stati segnalati alla competente Prefettura in qualità di assuntori.