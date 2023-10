Variante del PRG a Martinsicuro, il PD chiede all’Amministrazione di discuterne

Il circolo PD di Martinsicuro: «superiamo le logiche di parte e, con l’impegno e la partecipazione di tutte le forze politiche, apriamo insieme una fase di ascolto e confronto pubblico aperto e trasparente sulla impostazione e sulle scelte nel nuovo PRG?».

TERAMO – Si avvicina dicembre e con esso la scadenza indicata dall’Amministrazione Comunale di Martinsicuro relativa alla consegna della variante del PRG, Piano Regolatore Generale ed il circolo locale del PD chiede alla giunta maggior coinvolgimento, anche della società civile, lamentando mancanza di condivisione.

In una lettera aperta inviata al sindaco, ai consiglieri comunali ed ai presidenti dei Comitati di Quartiere, il PD scrive: «La sua redazione definitiva [del PRG ndr] è stata riconsegnata al Comune quasi due anni fa, senza che fosse mai stata resa pubblica, illustrata e discussa con i cittadini, gli unici incontri sono stati effettuati con alcuni proprietari terrieri e con i tecnici progettisti del settore edilizio». Pertanto i dem propongono: «superiamo le logiche di parte e, con l’impegno e la partecipazione di tutte le forze politiche, apriamo insieme una fase di ascolto e confronto pubblico aperto e trasparente sulla impostazione e sulle scelte nel nuovo PRG, portiamolo fra la gente, arricchiamolo con la partecipazione ed il contributo di chi, partendo dai problemi dei loro luoghi di lavoro e di vita, ha consigli e proposte per migliorarlo».

«La discussione e gli approfondimenti sul PRG- continua il PD di Martinsicuro – non dovrebbero essere prerogativa esclusiva della maggioranza consigliare, di tecnici, proprietari delle aree ed imprenditori del settore, ma dovrebbe coinvolgere tutti i cittadini attraverso incontri tematici con le varie componenti rappresentative della cittadinanza allo scopo di

elaborare osservazioni per uno sviluppo armonico e sostenibile della città, per creare una comunità urbana che abbia un equilibrio tra lo sviluppo economico, sociale, turistico e ambientale, per valorizzare e promuovere una pianificazione urbana intelligente, che preveda una combinazione di zone residenziali, di socialità, commerciali e verdi, in modo da ridurre al minimo la dipendenza dal trasporto su strada e incoraggiare una vita attiva e sana, per adottare politiche di mobilità sostenibile, facilitando e promuovendo l’uso di mezzi di trasporto alternativi e a basso impatto ambientale come biciclette e mezzi pubblici, lasciando al passato la visione in cui l’automobile era al centro della mobilità».