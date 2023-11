A fuoco una casa a Scurcola Marsicana: cane intossicato salvato con la maschera d’ossigeno

A fuoco 26 mezzi. Arta ha effettuato i campionamenti per le analisi della qualità dell’aria. Nel frattempo raccomanda di tenere chiuse le finestre e di lavare abbondantemente frutta e verdura prima del consumo.

L’AQUILA – Nell’incendio che questa notte si è sviluppato nella zona industriale di Bazzano in un deposito mezzi dell’Asm, la società municipalizzata aquilana che gestisce la raccolta dei rifiuti in città, sono andati distrutti 26 veicoli, completamente avviluppati dalle fiamme. Mentre l’Arta procede con le analisi sulla qualità dell’aria, si indaga per capire cosa possa aver innescato il rogo. Al momento nessuno ipotesi è stata esclusa, nemmeno quella dell’origine dolosa.

Le fiamme si sono propagate all’interno del deposito intorno alle 2:00 del mattino. Immediato, ma complicato, l’intervento dei Vigili del fuoco, che hanno dovuto faticare non poco per circoscrivere le fiamme e domare l’incendio. Nessuna persona fortunatamente è rimasta coinvolta.

Il personale tecnico di Arta Abruzzo è al lavoro da questa notte per le valutazioni ambientali, in particolare per il monitoraggio della qualità dell’aria. Il mezzo mobile per il campionamento di eventuali agenti inquinanti si è mosso nelle immediatezze della segnalazione. Nel frattempo l’agenzia per la tutela ambientale abruzzese raccomanda di tenere chiuse le finestre a chi abita nei pressi del deposito mezzi Asm interessato dall’incendio, nella parte est di L’Aquila, e di lavare abbondantemente frutta e verdura prima di consumarle.

Questa mattina il Comune, al termine della riunione d’urgenza dell’Unità di crisi comunale, ha anche emesso un’ordinanza apposita che invita anche a non uscire di casa, se non per motivi professionali. Il passaggio nella zona interessata dalle fiamme è altamente sconsigliato, anche per non intralciare i tecnici.

Per quanto riguarda i mezzi andati distrutti, si valuterà come intervenire per sostituirli insieme a Regione e Ministero dell’Ambiente. Intanto l’agenzia assicura che il servizio di raccolta proseguirà grazie all’implementazione dei turni del personale, sebbene si pensa che possano verificarsi disagi e ritardi durante le prime fasi della situazione emergenziale.