Aereo ultraleggero precipitato a Trecastelli: salve le due persone a bordo

Sputi, pugni e calci perfino quando era in terra. La ragazza stava parlando con un’amica quando è stata improvvisamente aggredita da tre minorenni che l’hanno anche ricoperta di insulti a sfondo razzista e misogino.

ANCONA – Stava parlando con un’amica mentre era sul bus, quando tre ragazzini, improvvisamente, si sono intromessi nella discussione e l’hanno picchiata e riempita di insulti: «pxxxxxa» e «nxxxa» gli epiteti che hanno rivolto alla ragazza diciannovenne. Poi uno le ha sputato in faccia, un altro le ha tirato un calcio in pieno volto e tutto il gruppetto si è accanito su di lei, una volta caduta a terra, con altri calci e pugni. Infine, alla fermata di Piazza Ugo Bassi, sono scesi ed hanno fatto perdere le proprie tracce.

La ragazza ha chiamato la polizia e una pattuglia della Squadra Volante è intervenuta presso piazza Rosselli, dove l’ha trovata in lacrime. L’autosita, interrogato, ha riferito di non essersi accorto di nulla. Sul mezzo non erano installate telecamere di sicurezza. Gli agenti dopo aver chiesto l’intervento del 118 ed aver affidato la ragazza picchiata sul bus alle cure del personale sanitario, hanno avviato le indagini per risalire ai responsabili dell’aggressione a sfondo razzista avvenuta ad Ancona.

I fatti si sono svolti il 27 ottobre. La giovane, che ha ricevuto una prognosi di 7 giorni, lo scorso 30 ottobre ha indicato i suoi aggressori, in seguito al riconoscimento fotografico avvenuto in Questura. Rintracciati, i tre minori sono stati deferiti in stato di libertà per lesioni personali aggravate in concorso. Per uno è scattato anche l’Avviso Orale da parte del questore: qualora non dovesse cambiare condotta, le misure nei suoi confronti si inasprirebbero.