Europa Verde ha protocollato una mozione per chiedere il cessate il fuoco nella striscia di Gaza e per esporre la bandiera della Pace in Comune, ma in Consiglio Comunale la maggioranza si è opposta. Viola: «mi dimetto dalla Commissione Pari Opportunità».

TERAMO – «L’unica cosa che ha saputo vedere il sindaco insieme alla sua maggioranza è che abbiamo nominato soltanto il popolo palestinese e questo per loro significa schierarsi. Abbiamo fatto una richiesta molto semplice, di unirci e chiedere il cessate il fuoco. Riguarda tutti, così come la Pace. Riguarda i Diritti Umani, che vediamo violati quotidianamente». Europa Verde manifesta il proprio disappunto per la votazione contraria da parte della maggioranza in Consiglio Comunale a Martinsicuro alla mozione per chiedere il cessate il fuoco sulla striscia di Gaza e di issare la bandiera della Pace.

Una scelta che ha portato la consigliera comunale Marta Viola, capogruppo dei Verdi, a decidere di rassegnare le proprie dimissioni dalla Commissione Pari Opportunità: «sono intenzionata a formalizzarla nei prossimi giorni». Il motivo è che nessun membro della Commissione ha votato per il cessate il fuoco. «Dove sono i diritti delle donne e dei bambini morti sotto le macerie delle bombe? Dove sono i diritti dei bambini nelle incubatrici a cui è stata staccata l’elettricità? Dove sono i diritti dei bambini che sono morti prima di nascere perché sono state uccise le loro madri? Dove sono i diritti delle persone fragili e con disabilità?».

In merito al voto contrario della maggioranza alla mozione sul cessate il fuoco e sulla bandiera della Pace a Martinsicuro, la nota dei Verdi prosegue: «Le motivazioni del Sindaco a questa posizione sono incredibili, ci accusa anche di tifoseria. Chiarito che non ci sono dubbi sulla condanna dell’attacco terroristico di Hamas, non si può descrivere quanto sta accadendo parlando di una guerra che è iniziata il 7 ottobre 2023, questo dimostra totale ignoranza sulla questione Israelo-Palestinese dato che l’occupazione delle terre palestinesi è un processo

iniziato ai primi del ‘900. Evidentemente il quadro generale della situazione sfugge al sindaco e a tutta la maggioranza. Quello che si consuma oggi non è un conflitto ad armi più o meno pari, è un massacro di civili innocenti da parte del governo israeliano. Non riconoscere la gravità dell’attuale situazione significa ritenere che tutto quello che stanno vivendo

queste persone è giustificabile a seguito dell’attacco terroristico.

Sembra assurdo doverlo sottolineare, ma non esiste alcuna giustificazione per bombardare ospedali, campi profughi, case di civili e uccidere ogni giorno centinaia di donne, uomini, bambine, bambini, medici, giornalisti, personale umanitario».

La nota conclude: «L’Alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani ha chiesto un’inchiesta internazionale per i crimini di guerra in corso. Tutto il mondo condanna il silenzio complice delle istituzioni e chiede il cessate il fuoco immediato, comunità ebraiche comprese. Invece i consiglieri e le consigliere di maggioranza del Comune di Martinsicuro, in accordo con il Sindaco, a questa richiesta hanno votato contro».