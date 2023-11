Arte, musica e informazione a Martinsicuro per dire no alla violenza sulle donne  

Le tecniche impiegate sono state sempre le stesse: un finto avvocato, o finto maresciallo, chiama chiedendo cauzioni per dirimere una questione legale che vede coinvolti figli o nipoti della vittima prescelta. Nessuno dei 7 bersagli delle tentate truffe agli anziani tra Teramo e Campli però si è lasciato raggirare.

TERAMO – Il ciclo di incontri presso parrocchie, riunioni di condominio e associazioni del territorio promosso dai Carabinieri per mettere in guardia gli anziani sulle truffe alle quali sono esposti, sta dando i suoi frutti. Nei giorni scorsi tra Campli e Teramo sono state tentate 7 truffe agli anziani, che però non sono andate a buon fine perchè i bersagli dei malintenzionati avevano preso parte agli incontri coi militi e non sono cascati nei loro tranelli.

Solo a Teramo sono state cinque le truffe tentate. La prima ad essere stata contattata da un sedicente avvocato che chiedeva del marito, è stata una signora vedova di 84 anni, che ha subito messo giù la cornetta. Aveva participato agli incontri con i Carabinieri in chiesa al termine della Messa. Anche un 73enne a sua volta contattato era già stato messo in guardia dai militi. Questa volta il finto avvocato lo informava di un incidente stradale che riguardava il figlio, ma non appena il signore ha fatto cenno al fatto che avrebbe preventivamente contattato le forze dell’ordine, ha troncato la conversazione.

Stesso discroso per una signora di 70 anni ed un signore di 67. Avevano parteicpato agli incontri con i Carabinieri ed entrambi hanno subito capito che quel sedicente avvocato era in realtà un truffatore. Una ragazza di 22 anni che invece ha risposto al telefono di casa, ha ascoltato un misterioso interlocutore chiedere informazioni sul padre: quando gli ha detto essere sua figlia e non sua moglie, l’uomo dall’altra parte della cornetta ha messo giù.

A Campli invece sono stati contattati un uomo ed una donna, entrambi di 70 anni. Questa volta a chiamare era un finto Maresciallo. Il focus della telefonata però ero lo stesso: un congiunto si è reso protagonista di un incidente stradae e servono soldi per evitargli il carcere. Le due persone contattate hanno chiuso la telefonata ed allertato i Carabinieri.

I Carabinieri proseguiranno la campagna di sensibilizzazione, anche a fronte dei risultati ottenuti, ma nel frattempo ricordano che nessuna Forza di Polizia, avvocato, ente, o assicurazione chiede il versamento di denaro per liberare un congiunto, ovvero per pagare una assicurazione o un debito. Nei casi dubbi è sempre consigliabile prima di intraprendere qualsiasi iniziativa contattare il 112, ovvero le altre Forze di Polizia presenti sul territorio.