Controguerra, celebrazioni per il centenario della Medaglia d’Oro al Valor Militare a Giovanni Amadio: festa con i Bersaglieri e mostra d’epoca

CONTROGUERRA – Per celebrare il centenario della concessione della Medaglia d’Oro al Valor Militare alla memoria del tenente Giovanni Amadio, i novant’anni dalla intitolazione delle Scuole del paese all’illustre Concittadino e la ricorrenza del IV novembre, per onorare i Caduti che hanno perso la vita nella speranza di un avvenire migliore, nonchè per educare le nuove generazioni alla pace, alla concordia e alla fratellanza preservando la memoria civile del Paese, l’Amministrazione comunale di Controguerra ha offerto una serie di iniziative svoltesi dal 4 al 6 novembre.

Sabato IV novembre, in occasione della Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate si è svolta la cerimonia della Deposizione della Corona d’alloro presso il Monumento ai Caduti di Controguerra ed è stata inaugurata l’esposizione di fotografie e oggetti d’epoca “Controguerra nel primo e nel secondo conflitto mondiale” presso la Sala Consiliare del Comune di Controguerra.

La mostra, allestita per le celebrazioni nei tre giorni di commemorazioni, in cui si è onorato anche il IV novembre, è stata fortemente voluta dall’Amministrazione comunale per ricordare i Caduti e i Combattenti di Controguerra, per educare, con le loro storie, i giovani alla pace e alla fratellanza, nonchè promuovere la concordia e la collaborazione tra i popoli.

“L’esposizione, che raccoglie fotografie, documenti e cimeli dei controguerresi, vuole parlare al cuore del visitatore, per lanciare un messaggio forte e chiaro: mai più guerre!” le parole del consigliere comunale di Controguerra e curatore della mostra Matteo Di Natale.

Domenica è stata una giornata densa di emozioni per il paesino vibratiano, con l’arrivo della Fanfara dei Bersaglieri di Ascoli Piceno dinanzi alle Scuole “Giovanni Amadio” e il successivo spostamento in Piazza del Commercio. La fanfara ha eseguito i primi brani di accoglimento e si è unita al corteo con i Rappresentanti delle Istituzioni religiose, militari e civili presso il Parco della Rimembranza in via Carlo Pisacane, dove il parroco di Controguerra, don Matteo Baiocco D’Angelo, ha celebrato la Santa Messa.

Successivamente si è tenuta la cerimonia di Commemorazione di Giovanni Amadio e dei Caduti controguerresi, seguita dall’emozionante Esibizione della Fanfara dei Bersaglieri di Ascoli Piceno. Alla Cerimonia hanno preso parte il Luogotenente con cariche speciali Cesario Biscozzo, comandante della compagnia di Carabinieri di Alba Adriatica, il Luogotenente con cariche speciali Placido Sacco, comandante della compagnia di Carabinieri di Corropoli, il Maresciallo aiutante Andrea Vattilana della Tenenza della Guardia di Finanza di Nereto, il comandante della Polizia Municipale di Controguerra Marx Di Luca, il Servizio di Polizia Locale, Militari in servizio e in congedo, il gruppo comunale di Protezione Civile di Controguerra rappresentato dal coordinatore Paolo Maurizi e dal vice-coordinatore Giuseppe Di Natale, la Dirigente Scolastica Stefania Nardini, il Sottosegretario alla Giunta Regionale Umberto D’Annuntiis, il consigliere regionale abruzzese Dino Pepe, il presidente della Provincia di Teramo Camillo D’Angelo, il sindaco di Controguerra Franco Carletta con il Consiglio e la Giunta Comunale, il parroco Don Matteo Baiocco D’Angelo e il parroco emerito Don Dario Lucantoni, la nipote di Giovanni Amadio, Alessandra Amadio.

“Una giornata emozionante, in cui credo sia stato degnamente onorato il decorato di Medaglia d’Oro al Valor Militare alla memoria Giovanni Amadio, caduto nel primo conflitto mondiale. Un esempio, il suo, che può spronarci ad affrontare con coraggio le grandi sfide del nostro tempo e a lottare con rinnovato vigore per la pace e per la concordia tra i popoli, affinchè sciagure tanto grandi non si ripetano mai più” le parole del consigliere comunale di Controguerra Matteo Di Natale.

“Abbiamo un grande debito di gratitudine con le tante autorità religiose, civili e militari che ci hanno omaggiato con la loro gradita presenza, con la Fanfara dei Bersaglieri di Ascoli Piceno per la magistrale esibizione, con quanti hanno collaborato a vario titolo per l’organizzazione della giornata, e con i tanti controguerresi e non solo che hanno preso parte alla manifestazione, cogliendone il significato con grande rispetto e sensibilità” ha proseguito Di Natale.

Oggi, 6 novembre, ultimo appuntamento di questa serie di eventi commemorativi, con la conferenza “Ci vediamo ‘sotto ai pini‘: Giovanni Amadio e le scuole di Controguerra“, che si terrà nella Sala consiliare del Comune, alle ore 10.30. L’incontro è dedicato in particolare alle Scuole ed è aperto a tutta la cittadinanza interessata.

Fanfara dei Bersaglieri di Ascoli Piceno

Il Consigliere Comunale Matteo Di Natale

Le Autorità Religiose, Civili e Militari intervenute alla Cerimonia

La Fanfara dei Bersaglieri di Ascoli Piceno al Parco della Rimembranza

La Fanfara dei bersaglieri di Ascoli Piceno in Piazza del Commercio

L’esposizione di fotografie e oggetti d’epoca “Controguerra nel primo e nel secondo conflitto mondiale“

Il Tenente Giovanni Amadio, Medaglia d’Oro al Valor Militare