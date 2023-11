I 30 anni di Anffas Martinsicuro festeggiati con un’escursione nel Bosco Martese

Al Museo delle Armi serata all’insegna del vino cotto e delle sue origini con il Professor Leonardo Seghetti e l’ex Preside dell’Istituto agrario di Ascoli Piceno Professor Mario Felicioni a concludere concerto con la Soprano martinsicurese Flavia La Pasta accompagnata dal M° Sara Torquati.

TERAMO – Prima che l’interessante serata entrasse nel vivo, il professor Francesco Cianciarelli, in apertura dell’evento dedicato al vino cotto, domenica 19 novembre al Museo delle Armi di Martinsicuro, ha ricordato il Fondatore del museo Nino Torquati anch’egli appassionato di storia e di vino cotto.

L’esperto professor Leonardo Seghetti nello spiegare tutti i vari passaggi di preparazione del vino cotto ha mostrato un video molto interessante realizzato dell’agriturismo Terra di EA di Tortoreto in cui si mostrano tutti i passaggi che vengono fatti grazie alla mano dell’uomo e non delle macchine come molti potrebbero pensare. E spalleggiato dal ex Preside Marino Felicioni si è arrivati a parlare della storia del vino cotto pregiato.

Il vino cotto, secondo molte tradizioni, veniva utilizzato per più cose: a mo’ di medicinale in molte case, in cucina, da servire con biscotti e addirittura come un vanto dei contadini, offerto come “complimento all’ospite”. La prassi è diventata pericolosa con il D.P.R. del 12 febbraio 1965, n. 162., che vietò la commercializzazione del vino cotto. Si poteva essere soggetti a controlli delle forze dell’ordine. Solo nel 2003, dopo molte battaglie, si è trovato un modo per far sì che il vino cotto potesse tornare ad essere commercializzato. Ciononostante, nel tempo molti paesi hanno inaugurato feste in onore del vino cotto ed alcune hanno già superato la cinquantesima edizione.

Dopo più di un’ora e mezza di discussione e relazione in merito al vino cotto la serata sul vino cotto al Museo delle Armi Antiche di Martinsicuro si è conclusa con il concerto della Soprano Villarosana Flavia La Pasta accompagnata al pianoforte dal (M*) Sara Torquati con brani da camera di F. Paolo Tosti, Canzoni napoletame e Brindisi di Verdi. Presenti in rappresentanza dell’Amministrazione Comunale la Vicesindaco Monica Persiani e la consigliera con delega alla cultura Pinuccia Camaioni. Ringraziamenti al collaboratore Emanuel Coccia, che cura l’immagine del museo e il rapporto con il pubblico, a Bianca Loci, addetta alla logistica che da anni aiuta la Presidente Sara Torquati in tutto ciò che organizza lavorando dietro le quinte, e a Ersilia Vallese, che ha omaggiato il pubblico con cantucci e taralli fatti con le sue mani.