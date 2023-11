TERAMO – Valorizzare il patrimonio arboreo italiano e ricordare il ruolo fondamentale svolto da boschi e foreste per il nostro ecosistema. Con questo obiettivo torna anche per il 2023 la giornata dell’Albero, promossa dalla Comunità europea, e Martinsicuro ha risposto ancora una volta presente. In occasione della Festa dell’Albero 2023 i bambini che frequentano gli asili di Martinsicuro, pianteranno piantine offerte dalla Guardia Forestale.

«Un’iniziativa accolta con grande favore dall’amministrazione comunale – le parole dell’assessore all’Ambiente, Marco Bruno Cappellacci – il comando della Guardia Forestale provinciale ci ha fornito diverse piantine e saranno i bimbi delle nostre scuole per l’infanzia (via Aldo Moro, via Franchi e via Strabone) a dare loro dimora. Purtroppo, il clima di oggi (21 novembre ndr) non ci ha permesso di mettere in atto l’iniziativa, contiamo di farlo già giovedì quando il meteo, stando alle previsioni, dovrebbe concedere una tregua».

Hanno risposto presente all’iniziativa organizzata a Martinsicuro per la Festa dell’Albero 2023 anche la dirigente scolastica, Barbara Rastelli, e la consigliera con delega all’Istruzione, Isabel Marchegiani.

«Gli alberi, fin dall’infanzia, sono uno degli elementi naturali più iconici e rappresentativi del ciclo della vita e della natura – le parole della consigliera – capaci di vivere moltissimi anni resistendo alle intemperie e di spogliarsi e rifiorire ogni anno seguendo il corso delle stagioni. Il mio augurio pertanto per i nostri piccoli alunni è di comportarsi proprio come gli alberi perché, come scriveva il grande scrittore Victor Hugo, cambiate le foglie e conservate le radici cambiate le vostre idee, ma conservate i vostri principi».