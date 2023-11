Il Rotary Club Teramo Nord Centenario aderisce alla Colletta Alimentare del Banco Alimentare

L’incidente verificatosi questa mattina in A14 ha causato lunghe code. Il furgoncino trasportava bonbole d’ossigeno e qualcuna si è riversata in strada.

TERAMO – L’incidente di questa mattina in autostrada a Tortoreto ha visto coinvolti un furgone ed un tir. Il ragazzo alla guida del mezzo leggero, 24 anni, è rimasto leggermente ferito ed è stato trasportato in ospedale a Giulianova, ma le sue condizioni non destano particolari preoccupazioni. Illeso il conducente del camion. A causa del sinistro, si sono formate lunghe code.

Sembrerebbe che il furgone, che trasportava bombole di ossigeno, si stesse immettendo in autostrada all’altezza dell’area di servizio di Tortoreto (non presso l’uscita Val Vibrata come inizialmente indicato) quando è avvenuto l’impatto con il tir. Lamiere contorte e carico disperso in strada, con una bombola danneggiata che ha riportato una perdita.

Sul posto Vigili del Fuoco, 118 e Polizia Stradale, per i rilievi del caso. Durante le operazioni di rimozione dei veicoli e di messa in sicurezza della zona in cui si è verificato l’incidente, il traffico in direzione sud ha viaggiato su una sola corsia.