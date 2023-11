Incendio all’ospedale Mazzini di Teramo, a fuoco struttura appena installata: fiamme già domate

Una scintilla durante i lavori di installazione di una torre di raffreddamento e vaporizzatrice all’ospedale Mazzini di Teramo ha provocato un incendio. Alta colonna di fumo visibile in tutta la città, ma fiamme già sopente dai vigili del fuoco.

TERAMO – Non si segnalano danni gravi o feriti in seguito all’incendio sviluppatosi poche ore fa e già domato dai Vigili del Fuoco all’ospedale Mazzini di Teramo. Ad andare a fuoco una torretta di raffreddamento e vaporizzatrice nell’area tecnica, distante sia centrale termica, che dalle strutture sanitarie.

L’immediato intervento dei pompieri ha impedito alle fiamme di propagarsi ed in poco tempo il rogo è stato circoscritto e domato. L’incendio è stato provocato da una scintilla durante i lavori a caldo. Ad andare a fuoco la parte interna di questa nova struttura.

Tutto tornato alla normalità in fretta, senza conseguenza per lavoratori, personale di soccorso e pazienti ospitati nel nosocomio.

Il sindaco D’Alberto segue le operazioni di spegnimento.

Sul posto oltre ai pompieri, anche Polizia e Carabinieri. Alle operazioni di messa in sicurezza dell’area hanno assitito il diretytore generale Maurizio Di Giosia e il sindaco Gianguido D’Alberto, che ha commentato: «forte preoccupazione tra i cittadini, soprattutto per i fumi che si sono sprigionati in un un’area sensibile come quella del presidio del Mazzini. Ho immediatamente effettuato un sopralluogo, nel corso del quale ha potuto accertare come la situazione fosse sotto controllo grazie all’intervento tempestivo dei Vigili del Fuoco ai quali va, ancora una volta, il ringraziamento mio, dell’intera Amministrazione comunale e di tutta la comunità. Continueremo a monitorare la situazione, nell’interlocuzione con i Vigili del Fuoco e la Asl, nella fase post evento».