Incidente in autostrada A14: coda in direzione sud tra Giulianova e Val Vibrata

Nonostante la sostanza urticante negli occhi, la vittima è riuscita a vedere il mezzo su cui i due sono scappati. Qualche tempo dopo hanno messo a segno una rapina con le medesime modalità.

PESCARA – Hanno risposto ad un annuncio relativo alla vendita di una cane e all’appuntamento, con la scusa di accarezzare l’animale, hanno compiuto il furto, spruzzando spray urticante in faccia al venditore. Sono così stati arrestati e posti ai domiciliari in attesa dell’udienza di convalida due giovani, cugini, di 19 e 20 anni.

L’animale in vendita era un esemplare di barboncino, quotato quasi mille euro. La vittima del furto, nonostante lo spray urticante negli occhi, è riuscito a vedere che i due si dilgeuavano per le vie di Pescara a bordo di una microcar. Versione confermata da un altro testimone.

Questo dato, unitamente alla dettagliata descrizione dei due e alle immagini delle telecamere di sicurezza, hanno consentito alle forze dell’ordine di avere a disposizione abbastanza elementi per mettersi sulle tracce dei due.

Dagli approfondimenti si è scoperto anche che non si è trattato di un caso isolato, ma di un vero e proprio modus operandi. Il furto del cane è avvenuto l’8 aprile e poche settimane dopo i due govani hanno messo a segno un’altra rapina con lo spray urticante, sempre a Pescara, impadronendosi questa volta di un telefono cellulare. Hanno risposto all’annuncio, hanno dato appuntamento per concludere l’affare, hanno preso il telefono con la scusa di vederlo più da vicino ed hanno spruzzato lo spray urticante in faccia al venditore per coprirsi la fuga.