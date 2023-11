Iniziativa della Lega a Pescara: Simone Pillon presenta il suo libro

L’ex senatore affronterà in particolare la vicenda della piccola Indy, la bambina inglese che il governo ha tentato di portare in Italia per il prosegumento delle cure.

PESCARA – “Manuale di resistenza al pensiero unico. Dal Gender al Transumanesimo” è il libro che l’ex senatore della Lega Simone Pillon presenterà questo pomeriggio, venerdì 17 novembre, all’Aurum di Pescara. L’iniziativa è stata promossa dal capogruppo leghista in regione, Vincenzo D’Incecco, che vestirà i panni del moderatore. Atteso anche l’intervento dell’avvocato Andrea Borrone, esponente dell’associazione Mediterranea.

«Pillon ci parlerà del suo libro, ma nel corso dell’evento discuteremo anche dell’omicidio di Stato della povera Indy Gregory. Ci soffermeremo su questo fatto che ha colpito e commosso l’intera opinione pubblica» ha dichiarato il capogruppo della Lega in Regione.

Simone Pillon, cofondatore del “Family Day”, ex senatore che non ha ricentrato l’elezione alla scorsa tornata elettorale, è l’avvocato che ha seguito la famiglia Gregory nel percorso per portare la piccola Indi in Italia, all’ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma. Ma non è stato possibile, la bimba di 8 mesi è deceduta dopo lo stop ai trattamenti vitali deciso dai giudici inglesi.

L’appuntamento con Simone Pillon a Pescara è fissato per le 18 all’Aurum. L’ingresso al pubblico è libero.