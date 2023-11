Non rispetta il divieto di avvicinamento: arrestato a Cepagatti

PESCARA – Elicotteri in volo e motovedette in nave per il recupero di un naufrago al largo di Francavilla al Mare, ma per fortuna era solo un’esercitazione della Guardia Costiera. A partire da ieri pomeriggio, mercoledì 29 novembre, sul far della sera, dalla Base Aeromobili della Capitaneria di Porto di Pescara.

L’attività è stata organizzata dall’Ufficio Operazioni e dal Nucleo Aero Soccorritori della Base Aeromobili grazie alla collaborazione del Reparto Operativo della Direzione Marittima di Pescara, con lo scopo scopo di addestrare il personale aero soccorritore e di consentirne il mantenimento delle qualifiche operative.

Dopo un briefing di coordinamento a terra, l’esercitazione di recupero di un naufrago della Guardia costiera di Pescara è entrata nel vivo e gli elicotteri Nemo 11 e Nemo 12 con a bordo 4 aero soccorritori e lemotovedette CP 828 e CP 729 si sono recati sul punto ed hanno individuato il naufrago.

Dopo il “lancio di fumata”, il fumogeno segnalatore che permette di individuare la direzione del vento, i soccorritori sono entrati in azione ed hanno recuperato il malcapitato. Sul posto, è intervenuto anche il velivolo ATR-42, Manta 10-02, che ha supervisionato le attività essendo un mezzo dotato di sofisticati sistemi di scoperta in grado di individuare l’eventuale naufrago anche in caso di condizioni metereologiche proibitive.