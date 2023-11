Bottino da circa 100 euro. Già identificati i due aggressori. Il giovane cingalese picchiato e derubato è ospite del Villaggio della Speranza, a Brecciarola.

CHIETI – E’ tornato nella struttura che lo ospita, il Villaggio della Speranza di Brecciarola, il centro di accoglienza gestito dalle suore della Fondazione Figlie di Gesù, con il volto tumefatto, ferite ed ecchimosi sparse. Dopo essersi fatto medicare, un giovane migrante di 25 anni di origine cingalese ha raccontato di essere stato preso a bastonate e poi rapinato, a Chieti.

I fatti si sono svolti sabato scorso, non lontano dalla struttura, la più grande in Abruzzo ad accogliere migranti, ragazze madri, orfani e persone senzatetto. I Carabinieri avrebbero già identificato i due responsabili. Si tratterebbe di due connazionali.

Chiaro lo scopo dell’aggressione: dopo averlo picchiato, preso a bastonate e lasciato in terra dolorante, gli hanno sottratto tutto quello che aveva con sè, circa 100 euro. Dopo essere tornato al Villaggio della Speranza è stato accompagnato all’ospedale Santissima Annunziata.

Non ha mai perduto conoscenza e gli accertamenti non hanno riscontrato complicazioni. Nonostante la violenza dei colpi subiti, il giovane migrante preso a bastonate a Chieti non versa in gravi condizioni e non ha riportato ferite serie. I due presunti aggressori sono stati denunciati per rapina e lesioni personali e rischiano una condanna fino a dieci anni di reclusione.