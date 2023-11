Segnale d’aiuto in ospedale: arrestato marito morbosamente geloso a Teramo

Una donna, esasperata da angherie e vessazioni durate ben 5 anni, ha chiesto aiuto ai sanitari dell’ospedale di Teramo, dove l’aveva accompagnata il marito. La moglie era continuamente monitorata e l’uomo in passato le ha perfino cucito un registratore addosso.

TERAMO – Arresti domiciliari e braccialetto elettronico per un marito che, acceccato dalla gelosia morbosa, ha costretto per anni la propria moglie ad umilianti vessazioni. Il 20 settembre scorso, esasperata, la donna ha sfruttato la sua occasione per liberarsi dalla prigionia: durante una visita in ospedale a Teramo, dove era stata accompagnato dal marito, ha fatto il signal for help, il gesto della mano che rappresenta un segnale d’aiuto convenzionale. Una richiesta di aiuto in codice.

Al personale sanitario la cosa non è sfuggita ed è stato attivato il protocollo previsto in questi casi. Poco dopo è arrivata la Squadra Mobile della Questura di Teramo. Agli agenti la donna ha raccontato anni di angherie ed umiliazioni, anche di fronte ai figli, causate dalla gelosia fuori controllo del marito.

La donna doveva indossare un mini registratore, cucito sui pantaloni da lavoro, per permettere all’uomo di ascoltare le sue conversazioni. Anche il suo telefono era spiato: tramite un keylogger poteva sapere cosa veniva digitato sulla astiera, oppure poteva attivare il microfono da remoto.

La donna per 5 anni ha sopportato tutto questo, poi, una volta raggiunto il limite, ha sfruttato una visita medica in ospedale a Teramo per lanciare un segnale d’aiuto. I medici l’hanno colto ed i poliziotti hanno arrestato il suo aguzzino.