Via vai di tossicodipendenti da una casa di Roseto: denunciato per spaccio

L’uomo è stato denunciato dai Carabinieri per possesso di chiavi alterate e grimaldelli e per non aver ottemperato il divieto di avvicinarsi al comune di Giulianova.

TERAMO – I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Giulianova lo hanno notato mentre si aggirava con fare sospetto nei dintorni di Parco Franchi. Quando si è accorto che stavano guardando nella sua direzione, ha cercato di dileguarsi nelle vie circostanti. I militari però non lo hanno perso di vista e poco dopo lo hanno bloccatto. Dai controlli è emerso che il fermato addosso aveva attrezzi da scasso e che era già stato raggiunto da un Foglio di Via Obbligatorio col quale gli era stato fatto divieto di tornare nel Comune di Giulianova.

L’uomo aveva con sé chiavi alterate e grimaldelli con cui forzare le serrature ed è inoltre gravato da precedenti per furto.

Per i fatti in questione il soggetto fermato nei pressi di Parco Franchi è stato denunciato per possesso ingiustificato di attrezzi da scasso e per non aver ottemperato al foglio di via obbligatorio per il comune di Giulianova.