Alberi morti a Martinsicuro, i Verdi chiedono le analisi del terreno e delle radici

I tre alberi erano stati messi a dimora in tempi diversi e in punti diversi. Europa Verde: «necessario comprendere se siano presenti patologie epidemiche».

TERAMO – Tre alberi, un pino ubicato in via Roma nei pressi della stazione di servizio, un leccio situato in via Colombo all’incrocio con via Trento e via Molise ed un leccio piantato appena due mesi fa in piazza del Municipio, sono morti in rapida successione a Martinsicuro.

I tre alberi morti a Martinsicuro sono «stati colpiti da una morte lenta, probabilmente per asfissia», per usare le parole del gruppo consiliare di opposizione Europa Verde, che ha puntato i fari sulla vicenda. Il gruppo ha chiesto al Comune di approfondire le analisi su quanto accaduto: «Chiediamo al Sindaco di incaricare un esperto botanico in grado di analizzare il terreno e gli apparati radicali delle piante morte allo scopo di conoscere le cause di origine naturale o antropica. Tale azione è necessaria anche per comprendere se siano presenti patologie epidemiche che possono interessare altri elementi della stessa specie, in modo da stabilire se l’albero è da considerarsi stabile o se richiede cure, e per poter decidere il suo prossimo destino».

La nota dei Verdi prosegue: «I tre alberi morti rappresentano una grave perdita per la salute umana e per il paesaggio vegetale della nostra città. Un monito per tutti a non essere distratti e un appello al Sindaco e all’Assessore all’Ambiente affinché custodiscano la salute del patrimonio arboreo come sancito dall’art. 9 della Costituzione Italiana e dall’art. 1 dello

Statuto Comunale. Invitiamo gli amministratori e la comunità a riconoscere agli alberi non solo la loro funzione estetica data dalla loro bellezza ornamentale, e di pensare a loro non solo per gli addobbi natalizi».