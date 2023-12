Marijuana e hashish nascosti nella poltrona: un arresto a Lettomanoppello

I prodotti non conformi o contraffatti erano pronti ad essere immessi nel mercato. Giro d’affari da 200 mila euro. Sanzioni superiori ai 20 mila.

PESCARA – L’operazione “Stop Fake” della Guardia di Finanza di Pescara, finalizzata alla tutela del Made in Italy, si è conclusa con una denuncia per frode in commercio e 80 mila articoli di Natale sequestrati tra Abruzzo e Lazio.

La Sezione Mobile del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Pescara ha riscontrato violazioni al Codice del Consumo in materia di sicurezza prodotti, marcatura CE e prescrizioni d’uso. Le sanzioni raggiungono i 20 mila euro. Tra gli articoli di Natale sequestrati dalle fiamme gialle di Pescara capi d’abbigliamento, cosmetici e giocattoli per bambini.

«Il piano d’azione “Stop Fake”, portato avanti negli ultimi due anni dalle Fiamme Gialle pescaresi a difesa dei cittadini, soprattutto i più piccoli, contro i rischi alla salute che si corrono acquistando articoli contraffatti e non conformi è stato rafforzato ulteriormente in vista dell’imminente shopping natalizio, per garantire la corsa ai regali in piena sicurezza», afferma il Comandante Provinciale della Guardia di Finanza di Pescara, Col. t.ST Antonio Caputo, che aggiunge: «La tutela del consumatore contro gli incauti acquisti è fondamentale, specialmente in questo periodo e richiede la guardia sempre alta sia da parte della Guardia di Finanza, impegnata quotidianamente ad assicurare il controllo economico del territorio, sia degli stessi cittadini, attraverso acquisiti consapevoli».