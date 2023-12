Natale nello Sport 2023: le associazioni truentine in passerella

TERAMO – Il Presidente Umberto Tassoni ha convocato convoca l’ultimo Consiglio Comunale del 2023: l’assise pubblica è fissata per giovedì 28 dicembre alle 19:00, presso la sala consiliare del municipio di Martinsicuro.

Tra i punti all’ordine del giorno, la conferma dell’addizionale Irpef per il 2024, l’approvazione delle aliquote Imu per il nuovo anno e la modifica al regolamento comunale per la disciplina dell’imposta di soggiorno che, dopo la firma del protocollo d’intesa, sarà uguale per tutti i sette comuni della costa teramana.

Spazio poi all’approvazione del bilancio di previsione finanziario 2024/2026 e alla rettifica parziale delle norme tecniche d’attuazione al piano demaniale vigente. Infine, sul tavolo del Consiglio si discuterà dell’acquisizione gratuita al patrimonio comunale delle vie Nicola da Guardiagrele, via Dell’Aquila, via Grue, via Delitio, via Michelangelo, via Bramante da Urbino, via Masaccio e via del Fiore.

Il presidente del Consiglio Comunale, Umberto Tassoni, invita la cittadinanza a partecipare, ricordando che l’assise del 28 dicembre 2023 verrà trasmessa anche in streaming sulla pagina Facebook del Comune di Martinsicuro.