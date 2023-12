Prorogate fino al 31 dicembre dell’anno prossimo le concessioni demaniali a Martinsicuro

Era l’incasso giornaliero di un’attività. Il proprietario non si era ancora accorto di averlo perduto. All’interno del borsello contanti, gioielli e carnet di assegni.

TERAMO – Stava passeggiando di sera per via Annunziata, quando ha trovato per terra un borsello contenente un’ingente somma di denaro, monili d’oro e carnet di assegni. Nonostante l’occasione ghiotta, l’uomo, un cinquantaquattrenne di Giulianova, non ha avuto il minimo tentennamento ed ha restituito il borsello pieno di soldi che aveva trovato a terra.

Quando sono arrivati i Carabinieri, ha specificato loro di non aver toccato un centesimo. Nel borsello erano custoditi circa 4 mila euro in contanti. Erano presenti anche alcuni documenti, grazie ai quali i militari hanno rintracciato il legittimo proprietario del borsello, che non si era ancora accorto dello smarrimento, che poteva costargli molto caro.

L’uomo è un commerciante del quartiere Annunziata. I documenti erano quelli del padre, scomparso nel 2019. Si era recato poco prima in posta, per compiere alcune operazioni finanziarie, senza rendersi conto di aver lasciato per la via l’incasso di giornata. L’uomo ha ripagato l’onestà del cinquantaquattrenne, che gli ha restituito il borsello pieno di soldi che aveva perduto a Giulianova, con una ricompensa.