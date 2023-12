Ragazzo trovato morto nell’impianto sportivo di Martinsicuro

In occasione della Giornata Internazionale delle Persone con disabilità, Anffas Martinsicuro ricorda ai 12 sindaci della Val Vibrata che i 12 comuni non sono ancora sostenibili.

TERAMO – Abbattere le barriere architettoniche da strade, piazze ed edifici pubblici da tutti i 12 comuni della Val Vibrata. E’ quanto ha richiesto Anffas Martinsicuro in occasione della Giornata internazionale delle persone con disabilità 2023, lo scorso 3 dicembre.

La giornata è stata istituita dalle Nazioni Unite nel 1992e per il 2023 il tema era: “Uniti nell’azione per tutelare e raggiungere gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile per, con e da parte delle persone con disabilità”.

Questo il messaggio del Segretario Generale delle Nazioni unite Antonio Guterres: «La Giornata Internazionale delle Persone con Disabilità di quest’anno ci ricorda che il raggiungimento degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile richiede di mantenere le promesse di non lasciare indietro nessuno, in particolare gli 1,3 miliardi di persone con disabilità di tutto il mondo.

Oggi, a metà strada verso l’Agenda 2030, le persone con disabilità continuano ad affrontare discriminazioni sistemiche barriere che litigano la loro inclusione significativa in tutti gli ambiti della società. Uno sviluppo veramente sostenibile per le persone con disabilità richiede un’attenzione particolare ai loro bisogni e diritti, non solo come beneficiari, ma come contributori attivi nella vita sociale, economica e politica. Ciò significa garantire che le persone con disabilità siano presenti a ogni tavolo decisionale, in linea con la Convenzione sui diritti delle persone con disabilità, e in tutti gli sforzi dei paesi per raggiungere gli obiettivi di sviluppo sostenibile: dall’eliminazione della povertà, alla salute, all’istruzione e all’azione per il clima.

Le Nazioni Unite danno l’esempio attraverso la nostra Strategia per l’inclusione della disabilità e sostenendo gli Stati membri nel promuovere il progresso per e con le persone con disabilità. In questo giorno importante, invito il mondo a lavorare fianco a fianco con le persone con disabilità per progettare e fornire soluzioni basate sulla parità di diritti in ogni paese e comunità».

Anffass Martinsicuro, che si appresta a realizzare, un ulteriore elemento di accessibilità

nello stabilimento balneare pilota “Adiratico Handisport 2000 – La Rosa Blu” consistente in un percorso per ciechi e ipovedenti, ricorda il problema delle barriere architettoniche in tutta la Val Vibrata e sostiene che «le nostre città non sono sostenibili».