Archivio di Stato: «non ci sono prove sulle origini ascolane di Russel Crowe»

Le dichiarazioni dell’attore neozelandese, secondo il quale sarebbe entrato in possesso di documenti che dimostrerebbero le sue radici italiane ed ascolane, hanno portato il comune a conferirgli la cittadinanza onoraria, ma oggi l’Archivio di Stato gela tutti: «non ci sono le prove».

SCOLI PICENO – La notizia delle origini ascolane di Russel Crowe ha fatto molto scalpore, ma potrebbe essere smentita. L’Archivio di Stato di Ascoli Piceno infatti ha affermato di non avere le prove che la persona indicato dal neozelandese come suo antenato fosse davvero suo parente.

“Il Gladiatore” ha affermato che un suo trisavolo, Luigi Ghezzi, sepolto nel cimitero di Auckland in Nuova Zelanda, sarebbe nato nel 1829 ad Ascoli Piceno. L’Archivio di Stato ha spiegato di essersi mossa in questo solco per le sue indagini.

Consultando i registri di popolazione e dei fogli di famiglia relativi alla serie Anagrafe storica del fondo Comune di Ascoli Piceno, non ha trovato elementi che possano provare le origini ascolane di Russel Crowe: «Le risultanze hanno mostrato la presenza in città di vari cognomi Ghezzi. In particolare, i fogli di famiglia dei suddetti ci permettono di ricostruirne nel dettaglio gli alberi genealogici. Però risultano sempre assenti i nominativi dei presunti antenati di Russell Crowe: Agostino Ghezzi e suo figlio Luigi» affermano Andrea Biondi, Giuseppe Dell’Anno e Emanuele Tedeschi, i tre studiosi che hanno svolto le ricerche.