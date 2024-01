“Generazione Bellezza”, la trasmissione di Rai 3 sbarca ad Aielli

Il Rotary Club Teramo Nord Centenario, molto sensibile al tema, rinnova il proprio impegno in favore della case di riposo di Civitella del Tronto e Nereto: sono stati donati panettoni agli ospiti delle due strutture. L’iniziativa si collega ad un’altra attività benefica: i panettoni sono stati acquistati dal Distretto 2090 per raccogliere fondi in favore della lotta contro la poliomielite.

TERAMO – I rappresentanti del Rotary Club Teramo Nord Centenario si sono recati in visita presso le case di riposo di Nereto e Civitella del Tronto per consegnare panettoni agli ospiti della struttura. L’iniziativa svolge una doppia finalità benefica: da una parte portare un saluto ed un augurio agli anziani ospiti delle due case di riposo, che hanno molto gradito, dall’altra sostenere l’impegno di Rotary International in favore della lotta contro la poliomielite.

La malattia non è ancora del tutto debellata e nel mondo sono ancora presenti alcuni focolai. Per questo Rotary Club International non vuol far venire meno il proprio impegno, finché questa patologia non sarà completamente sconfitta. Il Distretto 2090 ha aderito all’iniziativa e il Rotary Club Teramo Nord Centenario ha acquistato i panettoni per sostenere la raccolta fondi.

L’iniziativa è stata fortemente caldeggiata dal presidente del Club, Paolo Bonaduce, mentre le donazioni sono state effettuate da Gaetano Luca Ronchi, che a Nereto è stato accompagnato anche da Claudio del Moro.

Quella dei panettoni non è la prima donazione del Rotary Club Teramo Nord Centenario in favore delle case di riposo di Nereto e Civitella del Tronto. In passato il club ha dimostrato vicinanza alle strutture, regalando apparecchiature ed altro materiale.

E non si tratta nemmeno dell’unica iniziativa di solidarietà in programma quest’anno: nei prossimi giorni verranno effettuate altre donazione, in favore di diversi enti del territorio.